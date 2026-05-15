Integracao eh o maior risco em fusao e aquisições; disciplina, racionalidade financeira e apoio de tecnologias levam a sucesso

O texto descreve uma alterao no ambiente do crescimento de empresa, em que o mercado exige maior racionalidade e disciplina econômicas na fusao e aquisições, devido a juros elevados e necessidade de alocar capital corretamente.

Em um ambiente de juros elevatios, o mercado exige racionalidade; entenda por que a integração es o maior risco em processos de fusões e aquisiçõesAo mesmo tempo, o perfil dessas operaes mudou, demonstrando menos euforia e mais crito.

Esse scenrio revele uma alterao na logica de expansao: se antes ela era frequentemente guia por liquidez abundante e apetite por risco, hoje ela exige disciplina, racionalidade financeira e, sobretudo, clareza sobre onde e como alocar capital. Ao longo de duas deecadas acompanhando empresas em diferentes ciclos, uma das principais distoricoes que observo eh a romantizao tanto do Crescer organico, por exemplo, nssincamente sinônimo de eficiencia.

Manyas empresas escondem ineficiiencias estruturais sob uma expansao lenta e pouco desafiadora, enquanto evitam decisso mais duras que poderiam destravar valor





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