Instagram, WhatsApp, Facebook e Messenger da Meta sofrem instabilidade global no Dia dos Namorados

Os aplicativos da Meta apresentaram falhas nesta sexta-feira, 12, afetando principalmente as versões web. Usuários relataram dificuldades de acesso e envio de mensagens. O problema gerou memes e preocupação entre os internautas.

Na última sexta-feira, 12 de maio, os serviços do Instagram , WhatsApp, Facebook e Messenger, todos pertencentes à Meta , sofreram uma instabilidade global que afetou principalmente as versões web.

Os usuários relataram dificuldades para acessar as plataformas, enviar mensagens e realizar login. O problema ganhou destaque nas redes sociais e gerou uma enxurrada de memes, especialmente por coincidir com o Dia dos Namorados, uma data de grande movimento online. Até o momento, a Meta não emitiu nenhum pronunciamento oficial sobre as causas da falha. De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços de internet, os primeiros relatos começaram por volta das 10h45, horário de Brasília.

O pico de reclamações foi registrado próximo às 11h45, com mais de 5 mil usuários reportando problemas. No entanto, apenas a versão norte-americana do site de monitoramento registrou o incidente de forma significativa; a página nacional ainda não havia notado um aumento expressivo nas reclamações até as 11h20. As plataformas ainda não se estabilizaram completamente, e a Meta não forneceu mais detalhes sobre o ocorrido. Os problemas variaram entre os aplicativos.

No Instagram, a versão web ficou indisponível, e houve falhas no envio de mensagens diretas e na visualização de comentários. No Facebook, o aplicativo móvel funcionava normalmente, mas a versão web não abria, com relatos de usuários que não conseguiam acessar seus perfis ou que foram desconectados das contas. O WhatsApp e o Messenger também oscilaram, principalmente na versão de navegador.

A repercussão foi imediata: no X, antigo Twitter, usuários compartilharam histórias e piadas, enquanto a imprensa internacional noticiou o caso, indicando que a instabilidade foi global. A coincidência com o Dia dos Namorados gerou memes comparando a falha a um "presente" da Meta para os casais apaixonados, aumentando ainda mais o engajamento nas redes. Ainda não há previsão de normalização total dos serviços, e muitos usuários aguardam uma posição oficial da empresa sobre o motivo da interrupção.

A situação causou transtornos para quem depende dessas plataformas para trabalho ou comunicação pessoal. Pequenos empresários que utilizam o Instagram e o Facebook para divulgar seus produtos relataram perda de vendas durante o período de instabilidade.

Além disso, a falha no WhatsApp afetou grupos de trabalho e famílias que usam o aplicativo como principal meio de contato. Apesar dos memes e do bom humor nas redes, o incidente levanta questões sobre a dependência da sociedade desses serviços centralizados e a necessidade de maior transparência por parte das grandes empresas de tecnologia. Sem uma explicação oficial, especulações sobre as causas variam desde problemas técnicos internos até ataques cibernéticos, mas nenhuma foi confirmada. O caso segue em monitoramento





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