INSS: Fachin cancela petição para levar tema a julgamento presencial, placar segue em branco

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, cancelou o pedido para levar ao plenário físico da Corte o julgamento do último recurso contra a derrubada a tese da 'revisão da vida toda' do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com a retirada do pedido, mantém-se o placar desfavorável aos aposentados, já que já havia maioria formada no STF para não acolher o quarto questionamento à tese fixada pelo tribunal.
Revisão da vida toda' do INSS: Fachin deixa de levar tema para plenário e placar contra aposentados volta a valer O presidente do Supremo Tribunal Federal , ministro Edson Fachin, cancelou o pedido para levar ao plenário físico da Corte o julgamento do último recurso contra a derrubada a tese da 'revisão da vida toda' do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A solicitação de Fachin levaria a discussão para julgamento presencial. No entanto, com a retirada do pedido, fica mantido o placar desfavorável aos aposentados, vez que já havia maioria formada para negar o quarto questionamento à tese fixada pelo STF sobre o assunto
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