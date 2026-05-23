Insistência pelo combate ao Banco Master em Congresso

Apesar da pressão, a cúpula do Congresso é contrária à instalação de uma CPI para investigar o Banco Master, e governistas e oposicionistas continuam a utilizá-lo como ponto de ataque nas eleições deste ano. Com as revelações sobre as ligações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o interesse em investigar o caso novamente ganhou força. Além disso, há terazas iniciativas diferentes no Congresso para criar comissões legislativas sobre o problema, e cada uma delas exige o apoio mínimo de um terço dos membros da respectiva Casa Legislativa para ser instalada.

A defesa da instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar o Banco Master está no centro da disputa política e de narrativa no Congresso entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a oposição bolsonarista, apesar da pressão da cúpula do Congresso contra a instalação de um colegiado para investigar o escândalo do banco de Daniel Vorcaro .

O assunto, que parecia enterrado após uma articulação envolvendo Centrão, governo e oposição, voltou a ganhar força com as revelações sobre as ligações entre o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) recolheu mais de 200 assinaturas e protocolou um requerimento para a criação de uma CPI do Master na Casa, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que dará ‘tratamento regimental’ a análise do pedido de CPI do Master.

Cabe a Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado e Congresso, a decisão sobre três pedidos para CPIs no Senado e duas CPMIs protocoladas no Congresso. O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro fez uma defesa enfática da CPMI do Master, argumentando que a base governista não assinou o requerimento de autoria de Carlos Jordy





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