Inscrições do Enem 2026 são prorrogadas até 12 de junho; novos recursos de acessibilidade e nome social entram em vigor

Prazo final para inscrições no Enem 2026 estendido até 12 de junho, com confirmação obrigatória mesmo para isentos. Novas opções de atendimento especializado, como fibromialgia, ansiedade e TEA, e a possibilidade de uso do nome social foram incluídas. Provas previstas para 8 e 15 de novembro, com ampliação de locais de aplicação e foco na redução de deslocamentos.

O prazo final para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio 2026 foi estendido até às 23h59 desta sexta‑feira, 12 de junho, horário de Brasília.

A nova data vale para todos os candidatos, inclusive para aqueles que são isentos da taxa de inscrição, que também precisam formalizar a matrícula por meio do portal oficial. Para os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, a inscrição ocorre de forma automática pela primeira vez na história do Enem.

Nessa situação, o jovem somente precisa confirmar a participação, escolher a prova de língua estrangeira - inglês ou espanhol - e, se necessário, indicar a necessidade de recursos de acessibilidade ou solicitar o tratamento pelo nome social. A solicitação de uso do nome social, destinada a pessoas trans que desejam ser reconhecidas em todas as etapas do exame, também pode ser feita até o fim do dia 12 de junho, por meio da mesma plataforma de inscrição.

Neste ano, o Inep ampliou as possibilidades de atendimento especializado para candidatos que convivem com diversas condições de saúde ou necessidade específica. Entre as novas inclusões estão fibromialgia, ansiedade, Transtorno Obsessivo‑Compulsivo (TOC) e outras questões de saúde mental, além de baixa visão, cegueira, deficiências físicas, auditivas, intelectuais, dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar.

Quem precisar de apoio especializado deve indicar a condição no ato da inscrição; a resposta preliminar sobre a concessão dos recursos e sobre o uso do nome social será divulgada em 26 de junho. Os pagamentos da taxa de inscrição - que, para quem não tem isenção, permanecem obrigatórios - podem ser realizados entre 25 de maio e 17 de junho, por meio de Pix, cartão de crédito, débito ou boleto, em bancos, casas lotéricas ou aplicativos bancários.

As provas do Enem 2026 estão programadas para os domingos 8 e 15 de novembro. O Inep pretende ampliar a rede de locais de aplicação para cerca de 10 mil unidades em todo o país, permitindo que aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública realizem as avaliações nas próprias escolas, reduzindo a necessidade de deslocamento. Para os estudantes que precisarem ir a outro município, o Ministério da Educação está estudando alternativas logísticas de transporte entre municípios.

O Enem continua sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, servindo como critério para programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Desde 2025, o exame também certifica a conclusão da etapa final da educação básica para candidatos com 18 anos ou mais que atinjam a pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento e na redação.

Os resultados individuais podem ainda ser utilizados em processos seletivos de universidades portuguesas conveniadas ao Inep, facilitando o acesso de estudantes brasileiros à educação superior em Portugal





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