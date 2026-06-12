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Inscrições do Enem 2026 são prorrogadas até 12 de junho; novos recursos de acessibilidade e nome social entram em vigor

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Inscrições do Enem 2026 são prorrogadas até 12 de junho; novos recursos de acessibilidade e nome social entram em vigor
Enem 2026InscriçõesAcessibilidade
📆6/12/2026 12:31 AM
📰jornalodia
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Prazo final para inscrições no Enem 2026 estendido até 12 de junho, com confirmação obrigatória mesmo para isentos. Novas opções de atendimento especializado, como fibromialgia, ansiedade e TEA, e a possibilidade de uso do nome social foram incluídas. Provas previstas para 8 e 15 de novembro, com ampliação de locais de aplicação e foco na redução de deslocamentos.

O prazo final para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio 2026 foi estendido até às 23h59 desta sexta‑feira, 12 de junho, horário de Brasília.

A nova data vale para todos os candidatos, inclusive para aqueles que são isentos da taxa de inscrição, que também precisam formalizar a matrícula por meio do portal oficial. Para os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, a inscrição ocorre de forma automática pela primeira vez na história do Enem.

Nessa situação, o jovem somente precisa confirmar a participação, escolher a prova de língua estrangeira - inglês ou espanhol - e, se necessário, indicar a necessidade de recursos de acessibilidade ou solicitar o tratamento pelo nome social. A solicitação de uso do nome social, destinada a pessoas trans que desejam ser reconhecidas em todas as etapas do exame, também pode ser feita até o fim do dia 12 de junho, por meio da mesma plataforma de inscrição.

Neste ano, o Inep ampliou as possibilidades de atendimento especializado para candidatos que convivem com diversas condições de saúde ou necessidade específica. Entre as novas inclusões estão fibromialgia, ansiedade, Transtorno Obsessivo‑Compulsivo (TOC) e outras questões de saúde mental, além de baixa visão, cegueira, deficiências físicas, auditivas, intelectuais, dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar.

Quem precisar de apoio especializado deve indicar a condição no ato da inscrição; a resposta preliminar sobre a concessão dos recursos e sobre o uso do nome social será divulgada em 26 de junho. Os pagamentos da taxa de inscrição - que, para quem não tem isenção, permanecem obrigatórios - podem ser realizados entre 25 de maio e 17 de junho, por meio de Pix, cartão de crédito, débito ou boleto, em bancos, casas lotéricas ou aplicativos bancários.

As provas do Enem 2026 estão programadas para os domingos 8 e 15 de novembro. O Inep pretende ampliar a rede de locais de aplicação para cerca de 10 mil unidades em todo o país, permitindo que aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública realizem as avaliações nas próprias escolas, reduzindo a necessidade de deslocamento. Para os estudantes que precisarem ir a outro município, o Ministério da Educação está estudando alternativas logísticas de transporte entre municípios.

O Enem continua sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, servindo como critério para programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Desde 2025, o exame também certifica a conclusão da etapa final da educação básica para candidatos com 18 anos ou mais que atinjam a pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento e na redação.

Os resultados individuais podem ainda ser utilizados em processos seletivos de universidades portuguesas conveniadas ao Inep, facilitando o acesso de estudantes brasileiros à educação superior em Portugal

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Enem 2026 Inscrições Acessibilidade Nome Social Educação Superior

 

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