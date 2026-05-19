Inquérito sobre o esquema da Refit: O que você precisa saber

O Assunto é um podcast diário produzido pelo g1, disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Desde a estreia, em agosto de 2019, o podcast O Assunto soma mais de 168 milhões de downloads em todas as plataformas. O informativo investiga como o esquema da Refit se multiplicou nas últimas décadas e como o caso impacta o mundo político.

A operação Sem Refino revelou que a dívida ativa do grupo Refit com a União e Estados ultrapassa os R$ 50 bilhões. Rio de Janeiro e São Paulo são as maiores vítimas.

A refinaria é acusada de operar um complexo esquema de sonegação de impostos na venda de combustíveis. De acordo com a PF, o esquema liderado pelo empresário Ricardo Magro ganhou tração na gestão do ex-governador fluminense Cláudio Castro. As conexões políticas de Magro garantem negócios para a Refit também em outros estados, como o Amapá, onde a PF investiga um escândalo que envolve benefícios tributários e suspeita de propinas.

O podcast O Assunto, produzido pelo g1, investiga como o esquema da Refit se multiplicou nas últimas décadas e como o caso impacta o mundo político





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