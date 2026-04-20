Inquérito das fake news volta ao centro de tensões políticas após pedido de investigação contra Romeu Zema

O pedido de inclusão do governador Romeu Zema no inquérito das fake news pelo ministro Gilmar Mendes reabre o debate sobre os limites e a duração das investigações do STF.

O inquérito das fake news , instaurado originalmente para apurar ameaças e disseminação de informações falsas contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, protagoniza novamente o debate jurídico e político no Brasil. A movimentação mais recente envolve o ministro Gilmar Mendes , que solicitou a inclusão do governador de Minas Gerais, Romeu Zema , nas investigações.

O pedido decorre da publicação, pelo político, de uma animação que simula diálogos entre os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, atribuindo a ambos condutas ilícitas relacionadas ao caso do Banco Master. Esta solicitação reacendeu intensas discussões sobre os limites e a longevidade de uma investigação que já ultrapassou meia década de existência sob o comando da Corte máxima do país. A continuidade desse inquérito tem sido alvo de questionamentos crescentes, com destaque para a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em fevereiro, a entidade, por meio de seu presidente Beto Simonetti, formalizou um ofício expressando profunda preocupação com investigações de longa duração e sem delimitação clara de escopo. A OAB argumenta que o prolongamento temporal e a expansão contínua das apurações ferem princípios basilares do devido processo legal. Apesar das críticas e dos pedidos de encerramento por parte de setores da oposição e de juristas, o Plenário do Supremo validou, por uma ampla maioria de 10 votos a 1, a extensão dos trabalhos investigativos até o ano de 2027, consolidando a permanência do inquérito no ordenamento jurídico atual. Desde a sua criação em 2019, a estrutura do inquérito serviu de base para diversas ações drásticas, incluindo bloqueios de bens, ordens de busca e apreensão e prisões preventivas. A ramificação dessa frente investigativa deu origem a outros procedimentos, como o inquérito das Milícias Digitais, que ampliou o espectro de atuação do STF sobre o ambiente virtual. Figuras de destaque na política e no cenário midiático, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado Daniel Silveira e o blogueiro Allan dos Santos, tornaram-se símbolos dessa ofensiva judicial. Enquanto bolsonaristas veem no inquérito um mecanismo de perseguição política, o Judiciário defende que as medidas são essenciais para a proteção das instituições democráticas e o combate à desinformação sistemática que ameaça a integridade do Estado de Direito





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