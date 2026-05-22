Inovação Gaúcha: Transformando a Erva-Mate em Chá de Luxo com a Mon Jullí

Conheça a história de Juliana, que uniu tradição familiar no Rio Grande do Sul, estudos na Itália e técnicas chinesas para criar chás premiados a partir dos brotos da erva-mate.

A história da Mon Jullí é um exemplo fascinante de como a tradição pode ser reinventada através da educação e da curiosidade global. Tudo começou no final do século XIX, em 1886, quando os bisavós de Juliana migraram da região do Vêneto, no norte da Itália, para se estabelecerem no Rio Grande do Sul.

Naquelas terras férteis da Serra Gaúcha, a família encontrou a abundância da araucária e da erva-mate, elementos nativos que moldaram a economia e a cultura local. Inicialmente, a colheita era feita de forma artesanal, através do sistema de carijo ou barbaquá, e a produção era vendida para indústrias regionais que realizavam apenas o processamento básico e a embalagem.

Juliana cresceu imersa nesse ambiente, trabalhando na empresa familiar, a Ximango, mas sentia que era necessário um novo olhar para que o negócio pudesse prosperar em escala global. A grande virada ocorreu em 2008, quando Juliana decidiu buscar um mestrado em gestão na Itália. Seu objetivo inicial era simples: entender como exportar o chimarrão tradicional para o mercado europeu.

No entanto, a realidade encontrada foi surpreendente. Ao realizar sua dissertação, ela percebeu que a erva-mate exportada para a Itália era consumida quase exclusivamente por imigrantes gaúchos. Para o europeu nativo, o ritual do chimarrão era complexo demais, a cuia compartilhada não se adequava aos costumes locais e o preparo frequentemente resultava em entupimentos. Foi esse choque cultural que a levou a questionar a forma de consumo do produto.

Buscando novas perspectivas, ela se matriculou em um curso de sommelier de chás na Associação Italiana de Chá, onde foi introduzida ao universo da Camellia sinensis, a planta responsável pelos chás mais famosos do mundo, como o verde, o preto e o branco. A inspiração final veio de uma missão empresarial à China, especificamente em Xangai, onde Juliana visitou a maior feira de chás do planeta.

Ao acompanhar agricultores chineses na colheita, ela notou que eles selecionavam apenas os brotos, as folhas mais jovens da planta, com cerca de vinte dias de idade, descartando as folhas mais velhas e escuras. Esse método contrastava drasticamente com a produção da erva-mate no Brasil, onde a planta levava dois anos para ser colhida integralmente. Juliana visualizou ali uma oportunidade econômica imensa e uma possibilidade de escala.

Ela propôs aplicar o processo tradicional chinês, conhecido como método ortodoxo, aos brotos da erva-mate brasileira. Para validar essa tese, ela contou com a ajuda de um consultor indiano que, em 2017, auxiliou na primeira colheita mecanizada de brotos da história da espécie no Brasil. O caminho para o sucesso comercial exigiu adaptações. Inicialmente, a Mon Jullí lançou chás verdes e pretos puros, mas o paladar brasileiro, acostumado ao açúcar, não reagiu bem.

A solução foi a criação de blends tropicais, combinando o chá com frutas e flores, resultando em linhas como Beleza, Aventura, Energia e Paz. Enquanto os blends conquistavam o mercado interno, os chás puros eram levados a concursos internacionais, sendo premiados por sommeliers em Paris. A ciência também validou o produto: estudos do Senai demonstraram que a folha jovem da erva-mate possui concentrações de antioxidantes comparáveis às da Camellia sinensis.

Atualmente, a Mon Jullí é mais do que uma marca de luxo; ela é um modelo de sustentabilidade e justiça social. Através de um sistema de 'fair trade', a empresa remunera os agricultores de regiões como Ilópolis e Anta Gorda com valores seis vezes superiores aos pagos pelo mercado de chimarrão tradicional. Embora isso reduza as margens de lucro da empresa, Juliana acredita na remuneração justa como pilar do negócio.

Com patentes registradas em vinte países, a marca agora mira redes de varejo nos Estados Unidos e em diversos mercados da América do Sul, posicionando a erva-mate brasileira como uma alternativa sofisticada e saudável ao chá verde asiático, provando que a inovação pode transformar a herança ancestral em um sucesso global





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