Inmet prevê chuva acima da média no Norte, Nordeste e Sul, e temperaturas elevadas em todo o Brasil para junho

Previsão do Inmet para junho indica chuva acima da média em áreas das regiões Norte, Nordeste e Sul, e temperaturas acima da média em grande parte do país, com aumentos de até 1,5°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) divulgou nesta segunda-feira a previsão climática para o mês de junho, indicando cenários variados de chuva e temperatura em todo o Brasil.

De acordo com o boletim, as regiões Norte, Nordeste e Sul devem registrar volumes de precipitação acima da média histórica, enquanto o Centro-Oeste e o Sudeste apresentarão condições mais próximas do normal, com exceção de áreas específicas. As temperaturas, por sua vez, ficarão acima da média na maior parte do país, especialmente na porção central, com aumentos que podem chegar a 1,5 °C em relação ao esperado para o mês.

No que diz respeito às chuvas, a Região Sul terá acumulados acima da média em praticamente todo o Rio Grande do Sul, mas em grande parte do Paraná e no nordeste de Santa Catarina os volumes devem ficar na faixa normal ou abaixo da média. Já no Norte, a previsão aponta para precipitação acima da média em todo o Pará, partes do Amazonas, centro-sul de Roraima e Amapá, com exceção do restante de Roraima e extremo noroeste do Pará, onde as chuvas serão inferiores.

No Nordeste, as áreas com maior probabilidade de chuva acima da média incluem o norte do Maranhão e Piauí, além de grande parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; as demais localidades da região devem registrar volumes próximos à média. Para o Sudeste, o Inmet prevê chuvas abaixo da média no sul de Minas Gerais e em grande parte de São Paulo, enquanto no restante os índices serão normais.

No Centro-Oeste, a previsão é de precipitação próxima à média histórica. Quanto às temperaturas, o Inmet destaca que o mês de junho será mais quente que o normal em praticamente todo o país. No Sudeste, todos os estados terão temperaturas acima da média, com aumentos de até 1,5 °C no norte de Minas Gerais e oeste de São Paulo.

Na Região Sul, o aquecimento será de até 1 °C, podendo chegar a 1,5 °C no norte do Paraná e extremo oeste de Santa Catarina. No Centro-Oeste, as temperaturas ficarão até 1 °C acima da média, com picos de 1,5 °C no leste de Goiás, noroeste e sudoeste do Mato Grosso e grande parte do Mato Grosso do Sul.

No Nordeste, o aumento será de até 1 °C no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Mato Grosso) e nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Por fim, na Região Norte, as temperaturas ficarão até 1 °C acima da média, com exceção do extremo noroeste do Pará, centro-sul de Roraima e centro-norte de Rondônia, onde os valores serão próximos ao normal.

Essa previsão é fundamental para o planejamento agrícola, a gestão de recursos hídricos e a prevenção de eventos extremos, como secas ou enchentes. O Inmet alerta que, apesar das tendências gerais, podem ocorrer variações locais, e recomenda o acompanhamento diário das atualizações meteorológicas. A população deve estar atenta às condições específicas de sua região, especialmente nas áreas com previsão de chuvas intensas ou temperaturas elevadas, para evitar riscos à saúde e à segurança





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