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Inmet emite alerta vermelho para feriado de Tiradentes com calor extremo e tempestades

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Inmet emite alerta vermelho para feriado de Tiradentes com calor extremo e tempestades
InmetPrevisão Do TempoOnda De Calor
📆4/20/2026 6:12 PM
📰CNNBrasil
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O Inmet alerta para condições climáticas extremas durante o feriado de Tiradentes, incluindo ondas de calor severas no Centro-Sul e tempestades com granizo no Rio Grande do Sul, além de chuvas intensas no Norte e Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) divulgou um boletim abrangente de alertas climáticos que impactarão o território brasileiro durante o feriado de Tiradentes. De acordo com as análises dos meteorologistas, o país enfrentará uma disparidade extrema de condições atmosféricas, variando de ondas de calor prolongadas e perigosas a tempestades severas e chuvas torrenciais, exigindo atenção redobrada da população e das autoridades de defesa civil.

A complexidade do cenário meteorológico é resultado da combinação de massas de ar seco e a passagem de sistemas frontais, criando um mosaico de riscos que se espalha de norte a sul do Brasil. No Centro-Sul, o foco principal é uma onda de calor persistente, classificada como uma situação de risco à saúde pública. Estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão sob observação rigorosa devido à previsão de temperaturas que podem exceder em 5 graus Celsius a média esperada para este período do ano. Esse fenômeno, que deve se estender até o próximo sábado, dia 25, cria um ambiente de estresse térmico prolongado. Especialistas recomendam que idosos, crianças e pessoas com comorbidades evitem exposição direta ao sol nos horários de maior incidência ultravioleta, além de manterem uma hidratação rigorosa, visto que a baixa umidade do ar frequentemente acompanha esses episódios de calor excessivo, aumentando a probabilidade de problemas respiratórios e desidratação. Enquanto o interior do país sofre com o calor intenso, o Rio Grande do Sul enfrenta uma faceta diferente e igualmente perigosa da natureza. Em regiões específicas, como o Noroeste, Sudoeste e Centro Ocidental, a previsão aponta para a formação de núcleos de tempestades. Nessas localidades, o Inmet estima precipitações que variam de 20 a 30 milímetros por hora, acompanhadas de rajadas de vento que podem atingir entre 40 e 60 quilômetros por hora. A possibilidade de queda de granizo traz preocupações adicionais, especialmente para a agricultura local e infraestrutura urbana. A transição rápida entre períodos de calor extremo e a chegada dessas instabilidades requer que os moradores dessas áreas estejam preparados para a possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica devido à força dos ventos. Paralelamente, as regiões Norte e Nordeste registram avisos de chuvas intensas, refletindo o período de transição climática em diversas bacias hidrográficas. O alerta abrange uma extensa faixa territorial, alcançando estados como Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, além de áreas de Tocantins e Goiás. Nessas regiões, a previsão é de volumes expressivos que podem chegar a 50 milímetros por dia, com ventos constantes de até 60 quilômetros por hora. O risco de enxurradas, inundações bruscas e deslizamentos de terra em áreas de encosta é elevado, sendo essencial que a população monitore os canais oficiais de comunicação para eventuais alertas de evacuação ou orientações de segurança. A diversidade de alertas emitidos pelo Inmet para este feriado de Tiradentes reforça a necessidade de conscientização sobre a variabilidade climática no Brasil, onde mudanças repentinas nas condições atmosféricas podem transformar um dia de lazer em situações de emergência que exigem cautela e preparo técnico constante

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