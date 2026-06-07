Inmet emite alerta de tempestade para região Sul do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de risco de tempestade para parte da região Sul do Brasil, a partir das 3h da próxima madrugada. A população deve estar atenta às informações dos órgãos de emergência e seguir as recomendações para evitar danos e riscos.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) disparou um alerta de risco de tempestade para parte da região Sul do Brasil, a partir das 3h da próxima madrugada.

Há previsão de chuvas com ventos intensos e até queda de granizo. As áreas mais afetadas estão situadas no Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. Além desse Estado, segundo o Inmet, devem ficar em alerta cidades do oeste de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná. O Inmet orienta a população para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Outra recomendação é que as pessoas afetadas possam buscar informações com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (193). O órgão também prevê perigo potencial de chuvas intensas para esta manhã de segunda-feira no Norte do País, incluindo a maior parte dos estados do Pará e do Amazonas, e do Amapá, além do Sul de Roraima. A população deve estar atenta às informações dos órgãos de emergência e seguir as recomendações para evitar danos e riscos.

Além disso, o Inmet alerta para a possibilidade de estragos em plantações, queda de galhos de árvores e também alagamentos. É importante lembrar que a previsão do tempo pode mudar rapidamente, então é fundamental estar atualizado com as informações mais recentes





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