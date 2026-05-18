Inmet Alerta Contra Sensacionalismo sobre Super El Niño nas Redes Sociais

Meteorologista do Inmet explica que previsões sobre a intensidade do El Niño só serão confiáveis a partir de julho e critica o uso de termos não técnicos para gerar pânico digital.

Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas por uma série de vídeos alarmistas que alertam a população sobre a iminente formação de um chamado 'super El Niño '.

No entanto, essa narrativa, que busca gerar pânico e engajamento rápido, distancia-se significativamente do que a ciência climática é capaz de afirmar no momento atual. Glauber Ferreira, especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), trouxe esclarecimentos fundamentais para combater a desinformação, ressaltando que, embora existam indícios de que o fenômeno El Niño possa se estabelecer nos próximos meses, a intensidade desse evento ainda é uma incógnita.

O meteorologista enfatiza que o termo 'super El Niño' não é sequer uma categoria técnica reconhecida pela academia, sendo utilizado mais como um recurso retórico para atrair visualizações do que como um diagnóstico preciso. Para Ferreira, é precipitado e cientificamente incorreto cravar, ainda em maio, a magnitude de um evento que sequer se consolidou plenamente. Um dos pontos centrais da explicação técnica reside no período de transição da modelagem climática.

Entre os meses de março e julho, ocorre o que os especialistas consideram uma fase de menor previsibilidade. Durante esse intervalo, diversos fenômenos atmosféricos e oceânicos complexos interferem na precisão dos modelos, limitando a confiabilidade das projeções a longo prazo. Por essa razão, a comunidade científica recomenda extrema cautela ao interpretar dados preliminares.

De acordo com o especialista do Inmet, uma perspectiva verdadeiramente confiável sobre a força do El Niño só deverá emergir a partir de julho ou agosto, quando a modelagem entra em uma fase mais assertiva e os dados se tornam menos voláteis. A pressa em divulgar previsões determinísticas ignora a natureza probabilística da meteorologia, transformando incertezas em certezas artificiais para alimentar o ciclo de notícias sensacionalistas.

Ao analisar os dados de agências internacionais de prestígio, como a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) e diversos centros europeus, observa-se que as probabilidades de ocorrência de eventos de intensidade moderada, forte e muito forte são distribuídas de maneira equilibrada. Por exemplo, se houver cem cenários possíveis, a modelagem pode indicar trinta por cento de chance para cada uma dessas categorias.

Isso significa que não há, neste momento, uma predominância clara de um cenário sobre o outro que permita afirmar com determinação qual será a intensidade final do evento. O que ocorre é que influenciadores digitais sem a devida formação técnica aproveitam-se dessas probabilidades para criar narrativas de catástrofe, ignorando que a ciência trabalha com margens de erro e cenários alternativos.

Além disso, Ferreira destaca que a base para as previsões atuais é o acúmulo de calor nas camadas subsuperficiais do Pacífico Equatorial. Historicamente, eventos de maior intensidade costumam estar correlacionados a esse aquecimento profundo.

No entanto, a presença de calor não garante automaticamente um 'super' evento, servindo apenas como um indicador de potencialidade. O especialista critica a postura de quem afirma com total convicção que um evento de intensidade específica ocorrerá em tal data, classificando tal comportamento como absurdo. Ele defende que a cautela é a marca do meteorologista idôneo, pois o sistema climático é inerentemente complexo e repleto de incertezas que não podem ser simplificadas em vídeos curtos de redes sociais.

Por fim, embora o aumento do interesse do público geral pelos temas climáticos seja visto como algo positivo, o meteorologista alerta que esse interesse deve ser acompanhado de informação qualificada. A tentativa de 'surfar na onda do pânico' para angariar audiência prejudica a compreensão real da população sobre as mudanças climáticas e a dinâmica natural do planeta.

O caminho correto é a busca por fontes oficiais e a compreensão de que a previsão do tempo e do clima é um exercício de probabilidades, e não uma profecia determinística. A população é incentivada a aguardar as atualizações técnicas do segundo semestre, quando a ciência poderá, com maior segurança, descrever os impactos esperados para as diferentes regiões do Brasil e do mundo





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño Inmet Previsão Climática Meteorologia Desinformação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chances de novo El Niño passam de 90% em 2026, dizem meteorologistasFenômeno pode alterar chuvas e temperaturas no Brasil, mas especialistas afirmam que ainda é cedo para prever impactos extremos com precisão.

Read more »

Previsão do tempo: Rio deve esquentar neste domingo, com chuvas isoladas apenasVeja como será semana segundo Inmet

Read more »

Contra-ataques voltam a ser dor de cabeça para o Vasco contra o Internacional | VascoColorado marcou dois gols em saídas rápidas, vindo da defesa

Read more »

El Niño intensifica riscos a trigo, café, soja e frutas nos próximos mesesCalendários de plantios podem mudar e produtores de café, frutas e grãos precisarão redobrar os cuidados, recomenda especialista

Read more »