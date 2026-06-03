Autoridades de Nova York e Nova Jersey anunciaram uma iniciativa para tornar o futebol mais acessível à população local. O pacote inclui ingressos a US$ 25 para dois jogos no Sports Illustrated Stadium, um fan festival gratuito e a ampliação do acesso ao Mundial.

Ingressos a US$ 25 e fan fest gratuito fazem parte de pacote para torcedores em amistosos e no Mundial. Autoridades de Nova York e Nova Jersey , em parceria com o New York Red Bulls e o comitê organizador local, anunciaram uma iniciativa para tornar o futebol mais acessível à população local.

O pacote inclui ingressos a US$ 25 para dois jogos no Sports Illustrated Stadium, um fan festival gratuito e a ampliação do acesso ao Mundial. O objetivo é aproximar o torneio da população local e torná-lo mais inclusivo.

Além disso, as autoridades também demonstraram preocupação com os custos para os residentes e anunciaram medidas para reduzir os preços dos ingressos. A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, afirmou que o estado está trabalhando para tornar o futebol mais acessível à população local e reduzir os custos para os residentes. O pacote inclui ingressos a US$ 25 para dois jogos no Sports Illustrated Stadium, um fan festival gratuito e a ampliação do acesso ao Mundial.

O evento, que antes cobrava US$ 10 por entrada, agora é gratuito e inclui atrações ao vivo e exibição em telão de 18 metros. Torcedores que já haviam pago pelo acesso serão reembolsados, segundo o NYT. O objetivo é aproximar o torneio da população local e torná-lo mais inclusivo





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