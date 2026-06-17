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Inglaterra vence Croácia por 4 a 2 em jogo eletrizante na Copa de 2026, com show de Harry Kane

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Inglaterra vence Croácia por 4 a 2 em jogo eletrizante na Copa de 2026, com show de Harry Kane
Copa Do Mundo 2026InglaterraCroácia
📆6/17/2026 10:11 PM
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A Inglaterra derrotou a Croácia por 4 a 2 em partida emocionante válida pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, no AT&T Stadium em Dallas. Harry Kane marcou duas vezes e liderou a equipe inglesa, que buscou a vitória após dois empates no primeiro tempo. Jude Bellingham e Marcus Rashford completaram o placar para os campeões mundiais de 1966.

Em um jogo eletrizante que logo foi considerado o melhor da competição até aquele momento, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026.

A partida, realizada no AT&T Stadium em Dallas, nos Estados Unidos, teve como herói indiscutível o capitão inglês Harry Kane, que marcou dois gols e teve atuação magistral, comandando o setor ofensivo e participando ativamente da marcação e da organização da equipe. O triunfo coloca a Inglaterra em boa posição no grupo, com os três primeiros pontos.

A Croácia, apesar do resultado negativo, demonstrou grande capacidade de reação e um jogo ofensivo perigoso, mas sucumbiu à maior eficiência e ao ímpeto inglês no segundo tempo. O jogo começou com as duas equipes se atacando, mas a primeira grande oportunidade coube à Inglaterra. Após cobrança de escanteio, Luka Modric derrubou Noni Madueke dentro da área, e o árbitro apitou pênalti. Harry Kane bateu a primeira vez, mas o goleiro croata Dominik Livakovic defendeu.

No entanto, o árbitro verificou que o goleiro se adiantou e ordenou a repetição da cobrança. Na segunda chance, Kane demonstrou frieza e deslocou Livakovic, abrindo o placar para os ingleses aos 12 minutos. Após o gol, a Inglaterra recuou um pouco e permitiu que a Croácia dominasse as ações e chegasse ao empate.

Aos 36 minutos, Luka Vuskovic desarmou Jude Bellingham no meio-campo e a bola foi levada até Petar Sucic, que cortou John Stones e rolou para Martin Baturina finalizar de fora da área com um ch potente e colocado, marcando um golaço e igualando o marcador. Porém, os ingleses mostraram poder de reação imediatamente. Aos 42 minutos, em escanteio cobrado por Declan Rice, Harry Kane apareceu livre na segunda trave para cabecear e recolocar a Inglaterra em vantagem.

Parecia que os ingleses iriam para o vestiário com a vitória parcial, mas no último lance do primeiro tempo, aos 45+6, Mario Pasalic lançou na área, Ivan Perisic escorou de cabeça e Petar Musa, de primeira, finalizou para empatar novamente, fechando a primeira etapa em 2 a 2. No segundo tempo, a Inglaterra voltou com uma postura completamente diferente e definiu o jogo nos primeiros minutos.

Logo aos 2 minutos, Jude Bellingham recebeu um belo lançamento de Elliott Anderson, invadiu a área e chutou cruzado, sem chances para Livakovic, colocando os ingleses novamente à frente no placar. O gol acalmou os ingleses e desestabilizou a Croácia, que passou a lidar com a pressão adversa. A Inglaterra manteve o ritmo alto e criou diversas oportunidades, com Harry Kane tendo chances claríssimas para marcar, mas o goleiro croata realizou defesas espetaculares para evitar que o placar se agravasse.

No entanto, após resistir a um grande bombardeio, a Croácia tentou crescer no jogo e buscar o empate. Foi então que, em um contra-ataque letal pelo lado direito, com Djed Spence e Bukayo Saka, Marcus Rashford recebeu a bola, limpou a marcação de Josip Stanišić e chutou para marcar o quarto gol inglês, aos 40 minutos do segundo tempo, decretando a vitória por 4 a 2.

Harry Kane, com seus dois gols, foi o grande nome da partida, mas a atuação coletiva, especialmente de Bellingham e da recomposição defensiva, foi fundamental. Pela Croácia, o veterano Luka Modric teve uma performance apagada, cometendo o pênalti no primeiro tempo e sendo substituído no segundo tempo por Mateo Kovacic

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