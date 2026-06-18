Inglaterra larga bem na Copa do Mundo com show de Harry Kane

A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026, com Harry Kane marcando dois gols e aparecendo entre os fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada.

A Inglaterra largou bem na Copa do Mundo, com a seleção vencendo a Croácia por 4 a 2 em uma partida marcada pelo show de Harry Kane .

O atacante, capitão e maior artilheiro da história do país, aparece entre os fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada. No entanto, suas chances de conquistar a honraria passam, em grande parte, pelo desempenho da seleção inglesa no Mundial. Tradicionalmente, em anos de Copa do Mundo, a disputa pelos principais prêmios individuais do futebol não leva em consideração apenas o rendimento dos jogadores por seus clubes.

O desempenho com a seleção e a campanha da equipe no torneio costumam ter peso significativo na eleição do The Best, prêmio concedido anualmente pela Fifa ao melhor jogador do mundo. A história recente mostra diversos exemplos dessa influência. Em 2022, Lionel Messi foi eleito o melhor do mundo após liderar a Argentina na conquista da Copa do Mundo.

Quatro anos antes, Luka Modric surpreendeu ao conduzir a Croácia até a final do Mundial da Rússia e acabou levando o prêmio de melhor jogador da temporada. Outros campeões mundiais também transformaram o sucesso com suas seleções em reconhecimento individual, como Fabio Cannavaro, em 2006, Ronaldo Fenômeno, em 2002, e Romário, em 1994. A temporada de Harry Kane pelo Bayern de Munique foi extraordinária e o colocou entre os principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Além de conquistar três títulos com a equipe alemã, Supercopa da Alemanha, Copa da Alemanha e Campeonato Alemão, o atacante acumulou números impressionantes ao longo da temporada. Em 51 partidas, Kane marcou incríveis 61 gols e distribuiu sete assistências. O inglês ainda conquistou a Chuteira de Ouro, prêmio concedido ao maior artilheiro das principais ligas nacionais da Europa.

Além disso, terminou a temporada como artilheiro do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, além de vice-artilheiro da Liga dos Campeões. Com esse desempenho excepcional por seu clube, uma grande campanha da Inglaterra na Copa do Mundo pode ser o fator decisivo para impulsionar Kane na corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inglaterra Copa Do Mundo Harry Kane Fifa The Best Lionel Messi Luka Modric Fabio Cannavaro Ronaldo Fenômeno Romário

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harry Kane supera Messi e bate recorde com gol marcado pela Inglaterra na CopaO atacante Harry Kane marcou de pênalti vitória contra a Croácia por 4 a 2, pela primeira partida da Inglaterra na Copa, e bateu recorde

Read more »

Quanto foi o jogo da Inglaterra contra a Croácia pela Copa do Mundo?Com o resultado, a seleção inglesa soma três pontos na estreia e larga na liderança do Grupo L

Read more »

Inglaterra x Croácia: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do MundoInglaterra e Croácia fizeram um dos melhores jogos da Copa do Mundo até aqui, na noite desta quarta-feira (17).

Read more »

Copa do Mundo de 2026: Inglaterra vence Croácia, Colômbia estreia com vitória e Portugal empatiaA Copa do Mundo de 2026 está em pleno andamento, com várias partidas realizadas na última quarta-feira (17). A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, enquanto a Colômbia estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Já a Seleção de Portugal decepcionou ao empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.

Read more »