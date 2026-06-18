Inglaterra larga bem na Copa do Mundo com show de Harry Kane

A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026, com Harry Kane marcando dois gols e aparecendo entre os fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada.
A Inglaterra largou bem na Copa do Mundo, com a seleção vencendo a Croácia por 4 a 2 em uma partida marcada pelo show de Harry Kane .
O atacante, capitão e maior artilheiro da história do país, aparece entre os fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada. No entanto, suas chances de conquistar a honraria passam, em grande parte, pelo desempenho da seleção inglesa no Mundial. Tradicionalmente, em anos de Copa do Mundo, a disputa pelos principais prêmios individuais do futebol não leva em consideração apenas o rendimento dos jogadores por seus clubes.
O desempenho com a seleção e a campanha da equipe no torneio costumam ter peso significativo na eleição do The Best, prêmio concedido anualmente pela Fifa ao melhor jogador do mundo. A história recente mostra diversos exemplos dessa influência. Em 2022, Lionel Messi foi eleito o melhor do mundo após liderar a Argentina na conquista da Copa do Mundo.
Quatro anos antes, Luka Modric surpreendeu ao conduzir a Croácia até a final do Mundial da Rússia e acabou levando o prêmio de melhor jogador da temporada. Outros campeões mundiais também transformaram o sucesso com suas seleções em reconhecimento individual, como Fabio Cannavaro, em 2006, Ronaldo Fenômeno, em 2002, e Romário, em 1994. A temporada de Harry Kane pelo Bayern de Munique foi extraordinária e o colocou entre os principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo.
Além de conquistar três títulos com a equipe alemã, Supercopa da Alemanha, Copa da Alemanha e Campeonato Alemão, o atacante acumulou números impressionantes ao longo da temporada. Em 51 partidas, Kane marcou incríveis 61 gols e distribuiu sete assistências. O inglês ainda conquistou a Chuteira de Ouro, prêmio concedido ao maior artilheiro das principais ligas nacionais da Europa.
Além disso, terminou a temporada como artilheiro do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, além de vice-artilheiro da Liga dos Campeões. Com esse desempenho excepcional por seu clube, uma grande campanha da Inglaterra na Copa do Mundo pode ser o fator decisivo para impulsionar Kane na corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Inglaterra Copa Do Mundo Harry Kane Fifa The Best Lionel Messi Luka Modric Fabio Cannavaro Ronaldo Fenômeno Romário
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Harry Kane supera Messi e bate recorde com gol marcado pela Inglaterra na CopaO atacante Harry Kane marcou de pênalti vitória contra a Croácia por 4 a 2, pela primeira partida da Inglaterra na Copa, e bateu recorde
Read more »
Quanto foi o jogo da Inglaterra contra a Croácia pela Copa do Mundo?Com o resultado, a seleção inglesa soma três pontos na estreia e larga na liderança do Grupo L
Read more »
Inglaterra x Croácia: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do MundoInglaterra e Croácia fizeram um dos melhores jogos da Copa do Mundo até aqui, na noite desta quarta-feira (17).
Read more »
Copa do Mundo de 2026: Inglaterra vence Croácia, Colômbia estreia com vitória e Portugal empatiaA Copa do Mundo de 2026 está em pleno andamento, com várias partidas realizadas na última quarta-feira (17). A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, enquanto a Colômbia estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Já a Seleção de Portugal decepcionou ao empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo.
Read more »