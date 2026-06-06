Inglaterra domina, mas não converte em vitória contra Nova Zelândia

Resumo da partida entre Inglaterra e Nova Zelândia: a equipe inglesa criou inúmeras oportunidades de gol através de finalizações de fora da área, cabeceios e contra-ataques, mas falhou na hora da definição. A Nova Zelândia se defendeu de forma compacta e explorou alguns lances de bola parada, sem grande perigo. O jogo foi marcado por faltas no meio-campo e uma grande quantidade de finalizações bloqueadas ou defendidas, resultando em um empate sem gols.
A partida entre Inglaterra e Nova Zelândia apresentou um domínio considerável da Inglaterra no que diz respeito às oportunidades criadas, mas a eficácia na finalização deixou a desejar.
Os atacantes ingleses, como Harry Kane, Marcus Rashford, Ollie Watkins e Djed Spence, tiveram várias chances de marcar, seja com finalizações de fora da área, cabeceios ou em posições próximas ao gol, mas esbarraram na defesa adversária ou na falta de precisão. As assistências frequentemente partiram de jogadores como Marcus Rashford e Jordan Henderson, demonstrando um bom trabalho de criação, mas a conclusão foi o ponto fraco.
Do lado neozelandês, as poucas investidas ofensivas resulted em finalizações bloqueadas ou perdidas, com destaque para a tentativa de Sarpreet Singh. A competição no meio-campo foi intensa, com faltas cometidas por ambos os lados, interferindo no ritmo do jogo. A defesa inglesa, comandada por John Stones e Marc Guéhi, conseguiu conter os avanços neozelandeses, mas também cometeu infrações que interromperam o fluxo da partida.
No geral, foi um confronto onde a posse de bola e as chances criaram um cenário de pressão inglesa, mas o placar permaneceu inalterado, refletindo uma performance ofensiva pouco produtiva da Inglaterra e uma defesa组织ada da Nova Zelândia
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