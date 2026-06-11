Inglaterra derrota Costa Rica por 3 a 0 e se prepara para a Copa do Mundo

A Inglaterra derrotou a Costa Rica por 3 a 0, no último amistoso da equipe europeia antes da estreia na Copa do Mundo. O jogo aconteceu no Camping World Stadium e foi marcado por uma vitória clara da seleção comandada por Thomas Tuchel. O placar foi aberto logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando Declan Rice finalizou de pé esquerdo após receber passe pelo lado esquerdo da área. Em seguida, Anthony Gordon ampliou o marcador em cobrança de pênalti, após bater com categoria no canto superior direito do goleiro Patrick Sequeira. O terceiro tento veio já na reta final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, quando Ollie Watkins aproveitou um rebote dentro da pequena área e cabeceou para o fundo das redes, dando números finais ao confronto.
A Inglaterra derrotou a Costa Rica por 3 a 0 nesta quarta-feira (10), em Orlando, no último amistoso da equipe europeia antes da estreia na Copa do Mundo.
O jogo aconteceu no Camping World Stadium e foi marcado por uma vitória clara da seleção comandada por Thomas Tuchel. O placar foi aberto logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando Declan Rice finalizou de pé esquerdo após receber passe pelo lado esquerdo da área. Em seguida, Anthony Gordon ampliou o marcador em cobrança de pênalti, após bater com categoria no canto superior direito do goleiro Patrick Sequeira.
O terceiro tento veio já na reta final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, quando Ollie Watkins aproveitou um rebote dentro da pequena área e cabeceou para o fundo das redes, dando números finais ao confronto. A Inglaterra está no Grupo L do torneio, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia da equipe, contra os croatas, está marcada para o dia 17 de junho, às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas
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