Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Inglaterra derrota Costa Rica por 3 a 0 e se prepara para a Copa do Mundo

Copa Do Mundo News

Inglaterra derrota Costa Rica por 3 a 0 e se prepara para a Copa do Mundo
InglaterraCosta RicaCopa Do Mundo
📆6/11/2026 12:47 AM
📰CNNBrasil
43 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 97%

A Inglaterra derrotou a Costa Rica por 3 a 0, no último amistoso da equipe europeia antes da estreia na Copa do Mundo. O jogo aconteceu no Camping World Stadium e foi marcado por uma vitória clara da seleção comandada por Thomas Tuchel. O placar foi aberto logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando Declan Rice finalizou de pé esquerdo após receber passe pelo lado esquerdo da área. Em seguida, Anthony Gordon ampliou o marcador em cobrança de pênalti, após bater com categoria no canto superior direito do goleiro Patrick Sequeira. O terceiro tento veio já na reta final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, quando Ollie Watkins aproveitou um rebote dentro da pequena área e cabeceou para o fundo das redes, dando números finais ao confronto.

A Inglaterra derrotou a Costa Rica por 3 a 0 nesta quarta-feira (10), em Orlando, no último amistoso da equipe europeia antes da estreia na Copa do Mundo.

O jogo aconteceu no Camping World Stadium e foi marcado por uma vitória clara da seleção comandada por Thomas Tuchel. O placar foi aberto logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando Declan Rice finalizou de pé esquerdo após receber passe pelo lado esquerdo da área. Em seguida, Anthony Gordon ampliou o marcador em cobrança de pênalti, após bater com categoria no canto superior direito do goleiro Patrick Sequeira.

O terceiro tento veio já na reta final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, quando Ollie Watkins aproveitou um rebote dentro da pequena área e cabeceou para o fundo das redes, dando números finais ao confronto. A Inglaterra está no Grupo L do torneio, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia da equipe, contra os croatas, está marcada para o dia 17 de junho, às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Inglaterra Costa Rica Copa Do Mundo Thomas Tuchel Declan Rice Anthony Gordon Ollie Watkins Camping World Stadium AT&T Stadium Dallas Grupo L

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chuva adia amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do MundoChuva adia amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do MundoO amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira, em Orlando, nos EUA, teve o início adiado por causa das condições climáticas
Read more »

Gol perdido em Inglaterra x Costa Rica choca ingleses: 'Não dá'Gol perdido em Inglaterra x Costa Rica choca ingleses: 'Não dá'O amistoso internacional entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira (10), em Orlando, teve um gol perdido que irritou os torcedores.
Read more »

Veja gol em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice abre o placarVeja gol em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice abre o placarVeja gols com o Lance! Inglaterra e Costa Rica se enfrentam nesta quarta-feira (10), em Orlando ás vésperas da Copa do Mundo.
Read more »

Inglaterra domina Costa Rica e vence amistoso preparatório para Copa do MundoInglaterra domina Costa Rica e vence amistoso preparatório para Copa do MundoA Inglaterra venceu a Costa Rica por 3 a 0, nesta quarta-feira (10), no Inter&Co Stadium, em amistoso pré-Copa do Mundo
Read more »



Render Time: 2026-06-11 03:47:00