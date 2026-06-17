Inglaterra corta Livramento por lesão e convoca Chalobah para estreia contra Croácia

A seleção inglesa perdeu o lateral Tino Livramento por lesão na panturrilha. Thomas Tuchel convocou Trevoh Chalobah para o jogo de estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, que reedita a semifinal de 2018.

A menos de 24 horas da estreia na Copa do Mundo de 2026, a seleção inglesa sofreu uma baixa de última hora. O lateral-esquerdo Tino Livramento , que faria sua primeira partida em um Mundial, foi cortado após lesionar a panturrilha direita durante o treino de domingo (14).

O jogador, de 22 anos, vinha sendo uma das surpresas na convocação do técnico Thomas Tuchel e era cotado para ser titular contra a Croácia. Em seu lugar, Tuchel chamou o zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea, que já tem experiência em competições internacionais, embora não atue como lateral. A mudança forçada pode alterar a estratégia defensiva da Inglaterra, que precisará recompor o setor esquerdo com um jogador de características diferentes.

A Inglaterra enfrenta a Croácia nesta quarta-feira (17) pelo Grupo L, em uma reedição da semifinal de 2018, quando os croatas venceram na prorrogação. O time inglês chega como um dos favoritos ao título, após campanha perfeita nas Eliminatórias Europeias: oito vitórias em oito jogos, com 39 gols marcados e apenas três sofridos.

Harry Kane, maior artilheiro da história da seleção com 79 gols, demonstrou respeito pelo adversário: 'A Croácia provou nas últimas duas Copas que pode ser uma das melhores. Temos que estar prontos para um jogo duro'. O atacante do Tottenham lidera o ataque ao lado de nomes como Bukayo Saka e Jude Bellingham, que vivem grande fase. Do lado croata, a base da campanha de 2018 ainda está presente.

Luka Modric, aos 40 anos, segue como maestro do meio-campo, ao lado de Ivan Perisic, Mateo Kovacic e Andrej Kramaric. O técnico Zlatko Dalic, também remanescente daquela semifinal, aposta na experiência do elenco para surpreender novamente.

'Modric ainda é capaz de encantar ou assustar, dependendo do ponto de vista', comentou um analista esportivo. A partida promete ser equilibrada, com a Inglaterra buscando impor seu ritmo jovem e a Croácia contando com a maturidade de seus veteranos. O Grupo L ainda conta com as seleções de Senegal e Jamaica, mas o confronto desta quarta pode definir o favorito à liderança





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