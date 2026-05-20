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Informações em destaque sobre o Rio: Tempo e trânsito caótico, chuvas fortes, ventos e temperaturas

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Informações em destaque sobre o Rio: Tempo e trânsito caótico, chuvas fortes, ventos e temperaturas
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📆5/20/2026 6:21 PM
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Aqui estão as principais informações em destaque sobre o Rio no momento: tempo, trânsito caótico, clima, chuvas fortes, ventos e temperaturas.

O tempo na cidade do Rio será influenciado nesta quarta-feira pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente, segundo o Alerta Rio. Vários bairros do Rio têm registros de chuva forte e moderada, além de raios, devido ao transporte do vapor d'água.

A previsão é de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada isolada. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção, já que há lentidão no trânsito em diversas vias expressas e ressalvas de chuva forte em pontos como a Avenida Brasil. O Alerta Rio registrou chuva forte na Estação Avenida Brasil/Mendanha (9,2mm) e chuva moderada nas estações Laranjeiras, Tijuca/Muda, Santa Teresa, Copacabana, Vidigal, Urca, Grajaú, São Cristóvão, Tijuca, Rocinha, Grande Méier, Saúde, Jardim Botânico, Barra/Barrinha e Barra/Riocentro.

É recomendado que motoristas evitem rodáguas e pratiquem precauções de segurança, uma vez que há áreas alagadas e em algumas ruas e vias expressas o tráfego é lento. Equipes da prefeitura trabalham em locais com retenções d'água, como São Cristovão, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, a Rua Almirante Baltazar, e na Rua Bela, na altura da Rua Conde de Leopoldina; e na Estrada da Barra da Tijuca na altura da ponte velha.

A Rua Capitão Sampaio, em Del Castilho, está alagada. As pistas estão molhadas, com risco de escorregadia. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados e as temperaturas estarão estáveis, com mínima prevista de 17 graus e máxima de 25 graus. Com relação a isso, presidente Vargas, há pressão sobre Zubeldía, que resiste à modernity, e otimismo pelo alcance à fase de grupos da Libertadores

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