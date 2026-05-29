Influenciadores digitais com vidas de luxo na mira das autoridades

A advogada Deolane Bezerra revelou um esquema complexo de empresas ‘laranja’, movimentações financeiras suspeitas e proximidade com o PCC. Influenciadores digitais que atraem milhões de seguidores nas redes sociais mostrando um cotidiano de luxo e possibilidades de ganhos fáceis entraram na mira das autoridades.
NA MIRA - A advogada, ao ser presa em São Paulo, revelou um esquema complexo de empresas ‘laranja’, movimentações financeiras suspeitas e proximidade com o PCC .
A prisão da influencer e advogada Deolane Bezerra expôs um novo desafio para a Justiça. Desde o final de 2023, influenciadores digitais, que atraem milhões de seguidores nas redes sociais mostrando um cotidiano de luxo e possibilidades de ganhos fáceis, entraram na mira das autoridades. A investigação descobriu diversas empresas ligadas a Deolane, uso de laranjas, inúmeras transações bancárias milionárias suspeitas e provas que mostram uma proximidade com o alto escalão da facção criminosa PCC, a maior do Brasil. O fio da meada não começou a ser puxado agora
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