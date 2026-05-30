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Influenciadores da machosfera no Quênia e no México ganham grandes somas de dinheiro

Política E Sociedade News

Influenciadores da machosfera no Quênia e no México ganham grandes somas de dinheiro
MachosferaInfluenciadoresIgualdade De Gênero
📆5/30/2026 11:50 AM
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A investigação da BBC sobre influenciadores da machosfera no Quênia e no México revelou que eles estão ganhando grandes somas de dinheiro com suas plataformas. Os especialistas dizem que o ambiente de igualdade de gênero nas regiões em que esses influenciadores residem está alimentando o interesse dos homens por conteúdo da machosfera.

Uma investigação da BBC sobre influenciadores da machosfera no Quênia e no México revelou que eles estão ganhando grandes somas de dinheiro com suas plataformas.

El Temach e Kibe, dois dos influenciadores, negam veementemente que seu conteúdo seja misógino. No entanto, a análise da BBC mostrou que eles estão ganhando cerca de US$ 1,5 milhão apenas com visualizações nas redes sociais. Os especialistas dizem que o ambiente de igualdade de gênero nas regiões em que esses influenciadores residem está alimentando o interesse dos homens por conteúdo da machosfera.

A BBC examinou o conteúdo e os seguidores de outros 15 influenciadores e descobriu que eles estão promovendo o empoderamento masculino e a misoginia nas redes sociais. Os influenciadores criticam repetidamente mães solteiras e acusam mulheres de serem 'interesseiras' que manipulam homens. A irmã de El Temach, Alex, disse à BBC que ele cresceu querendo ser artista, mas logo começou a culpar as mulheres pelas dificuldades que seus seguidores enfrentavam.

Ela acredita que seu irmão está apenas experimentando o que funciona melhor com o algoritmo das redes sociais. O conteúdo de El Temach logo se refletiu no comportamento dele em relação a ela, e ele começou a considerar qualquer coisa que ela expressasse como uma crença feminista. A BBC convidou El Temach a participar da reportagem, mas ele inicialmente recusou.

No entanto, a BBC foi até seu show em Las Vegas e viu uma mistura de conselhos de autoaperfeiçoamento e retórica machista. Os ganhos de El Temach com conteúdo, incluindo esses shows, são elevados, e a análise da BBC mostrou que ele ganhou cerca de US$ 1,5 milhão apenas com visualizações nas redes sociais de abril de 2025 a 2026

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Machosfera Influenciadores Igualdade De Gênero Misoginia Empoderamento Masculino

 

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