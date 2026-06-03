Influenciadora Virginia Fonseca é investigada pela Polícia Federal por movimentações financeiras atípicas

A influenciadora Virginia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal por movimentações financeiras atípicas em empresas ligadas ao seu grupo empresarial.
A influenciadora Virginia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal por movimentações financeiras atípicas em empresas ligadas ao seu grupo empresarial. De acordo com a revista Piauí, a apuração busca esclarecer a origem e o destino de recursos movimentados por empresas associadas à influenciadora, incluindo operações envolvendo a Talismã Digital e a marca de cosméticos WePink.
A investigação teve origem em Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a partir de comunicações feitas por instituições bancárias. A empresa AMP Pay Marketing e Negócios é apontada como uma das principais fontes de depósito, enviando R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix. A defesa de Virginia nega qualquer irregularidade e garante a legalidade das movimentações.
A influenciadora já havia ocupado o noticiário político ao depor na CPI das Bets, no Senado, e não foi indiciada porque o parecer foi rejeitado pela maioria dos parlamentares. A WePink já havia enfrentado outros questionamentos públicos, incluindo ações do MP de Goiás relacionadas a reclamações de consumidores e decisões judiciais envolvendo práticas de venda e atendimento. A empresa nega irregularidades e afirma atuar em conformidade com a legislação.
A influenciadora também foi alvo de xingamentos no Maracanã durante a partida amistosa entre a Seleção Brasileira e o Panamá, e escreveu em suas redes sociais que está cansada de ser julgada e que a violência não é apenas física, mas também pode aparecer na humilhação pública. Ela relembrou as críticas enfrentadas na folia carioca e nos relacionamentos, e frisou que sentiu uma hostilidade mais expressiva da multidão durante a partida no Maracanã.
A influenciadora afirmou que está cansada de ser julgada e que as pessoas sempre vão ter uma opinião sobre você, e que isso diz muito mais sobre elas do que sobre você
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