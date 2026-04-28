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Influenciadora Trans Rainha Matos Revela Medo de Usar Banheiros Femininos Após Ataques Transfóbicos

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Influenciadora Trans Rainha Matos Revela Medo de Usar Banheiros Femininos Após Ataques Transfóbicos
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📆4/28/2026 1:58 PM
📰jornalodia
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Rainha Matos, influenciadora digital, compartilhou sua experiência com ataques transfóbicos e o medo que sente ao usar banheiros femininos, destacando a necessidade de combater a discriminação e garantir espaços seguros para a população trans.

A influenciadora digital Rainha Matos compartilhou um relato profundamente comovente durante sua participação no programa ‘O Dia TV’ na segunda-feira, 27 de novembro, expondo o medo paralisante que sente ao utilizar banheiros femininos.

Esse temor, segundo a própria Rainha, é resultado direto de uma intensa onda de ataques transfóbicos que sofreu nas redes sociais, desencadeada pela repercussão de um incidente envolvendo a atriz Cássia Kis. O caso em questão ganhou notoriedade na última sexta-feira, 24 de novembro, quando um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando o depoimento de uma mulher trans que relatou ter sido impedida de acessar o banheiro feminino em um shopping localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a denúncia, a atriz Cássia Kis teria questionado e proferido ofensas verbais à mulher trans enquanto ela aguardava na fila para utilizar o banheiro, questionando sua legitimidade em ocupar aquele espaço. A situação gerou grande indignação e debate sobre os direitos da população trans e a persistência da transfobia na sociedade brasileira.

Visivelmente abalada e emocionada, Rainha Matos descreveu como a avalanche de comentários negativos e ameaças após seu posicionamento sobre o caso a levou a evitar, na medida do possível, o uso de banheiros femininos. A influenciadora explicou que, para evitar potenciais situações de constrangimento, violência ou agressão, ela passou a recorrer a banheiros destinados a pessoas com deficiência.

Essa adaptação forçada, imposta pelo medo e pela insegurança, evidencia a realidade cruel enfrentada por muitas pessoas trans no Brasil, que se sentem constantemente vulneráveis e expostas à discriminação e à violência. O relato de Rainha Matos ressalta a importância de se discutir abertamente a questão da transfobia e de se promover a inclusão e o respeito à diversidade de gênero.

A necessidade de garantir espaços seguros e acessíveis para todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero, é um imperativo ético e social. A experiência de Rainha Matos serve como um alerta para a sociedade sobre a urgência de combater o preconceito e a discriminação, e de construir um futuro mais justo e igualitário para todos.

O desabafo de Rainha Matos rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, gerando uma onda de apoio e solidariedade por parte de muitos internautas. Mensagens de carinho, incentivo e repúdio à transfobia inundaram as plataformas digitais, demonstrando a crescente conscientização e mobilização da sociedade em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+.

No entanto, a influenciadora também recebeu uma quantidade significativa de ataques e mensagens de ódio, o que reforça a dimensão do problema da transfobia no Brasil. Em um vídeo publicado em suas redes sociais após a entrevista, Rainha Matos detalhou o impacto devastador dos ataques em sua saúde mental e emocional. Ela relatou ter lido comentários extremamente ofensivos e ameaçadores, incluindo mensagens de pessoas que afirmavam que a agrediriam ou a impediriam de usar o banheiro.

A influenciadora expressou sua angústia e frustração diante da violência e da intolerância, e ressaltou a importância de se falar sobre o assunto para conscientizar a sociedade e combater a transfobia. Ela enfatizou que a população trans não deseja nada além de viver com dignidade, respeito e segurança, e que o silêncio nunca protegeu ninguém.

A luta por direitos e reconhecimento continua, e a voz de Rainha Matos se junta a tantas outras na busca por um futuro mais inclusivo e igualitário

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