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Influenciadora e mais seis são indiciados por lavagem de dinheiro para o PCC

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Influenciadora e mais seis são indiciados por lavagem de dinheiro para o PCC
InfluenciadoraPCCLavagem De Dinheiro
📆5/29/2026 10:59 PM
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A Polícia Civil de São Paulo concluiu investigação que levou à prisão de uma influenciadora digital e mais seis pessoas por lavagem de dinheiro para o PCC. O esquema envolvia abertura de empresas de fachada e repasses financeiros. O Ministério Público deve oferecer denúncia.

A Polícia Civil de São Paulo concluiu nesta sexta-feira, 29, a investigação que resultou na prisão de uma influenciadora digital, acusada de integrar um esquema de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital ( PCC ).

Além dela, outras seis pessoas foram indiciadas por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os indiciados está Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como líder do PCC, seu irmão Alejandro Herbas Camacho Júnior e seus sobrinhos Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho. Segundo a polícia, eles atuavam como sócios ocultos de uma transportadora que servia para lavar dinheiro da facção.

Everton de Souza, o Player, e Eduardo Affonso Rodrigues, contador do grupo, também foram indiciados. O Ministério Público já sinalizou que deve oferecer denúncia contra a influenciadora, que já havia sido presa em 2024 por suspeita de envolvimento com casas de apostas ilegais, mas foi solta sem indiciamento. A operação Vérnix, deflagrada no dia 21, revelou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro por meio da abertura de empresas sucessivas, que faziam repasses financeiros sem origem clara.

A influenciadora entrou na mira da polícia após a descoberta de depósitos feitos por uma transportadora aberta para lavagem de dinheiro, localizada ao lado de uma prisão em Presidente Venceslau. As investigações mostraram que a transportadora recebia recursos do PCC e os repassava para as empresas da influenciadora, que depois os distribuía para contas de terceiros, dificultando o rastreamento. A polícia também pediu o bloqueio de bens e a apreensão de veículos ligados ao grupo.

A organização criminosa utilizava um complexo sistema de lavagem de dinheiro que envolvia a criação de empresas de fachada, movimentação de valores por meio de contas bancárias de terceiros e investimentos em bens de luxo, como carros e imóveis. O contador do grupo era responsável por manter a contabilidade paralela e ocultar a origem ilícita dos recursos. A influenciadora, que possui milhões de seguidores nas redes sociais, usava sua imagem para dar credibilidade às operações.

A polícia acredita que ela recebia uma porcentagem dos valores lavados. O caso ganhou destaque na mídia e será tema de uma reportagem na última edição da revista VEJA. A prisão da influenciadora gerou grande repercussão, especialmente por seu papel como advogada e figura pública. O Ministério Público agora analisa as provas colhidas e pode oferecer denúncia nos próximos dias.

Caso seja condenada, ela pode pegar até 22 anos de prisão por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A defesa da influenciadora ainda não se manifestou, mas já anunciou que irá recorrer da prisão preventiva. A operação Vérnix é considerada um dos maiores golpes contra a lavagem de dinheiro do PCC nos últimos anos, expondo a estrutura financeira da facção

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