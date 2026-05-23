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Influenciadora e advogada de Deolane Bezerra teve supostos privilégios em prisão

Notú News

Influenciadora e advogada de Deolane Bezerra teve supostos privilégios em prisão
Deolane BezerraAdvogadaInfluenciadora
📆5/23/2026 5:26 AM
📰g1
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O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo denunciou den…ncia de supostos privilãgios concedidos a Deolane Bezerra em uma penitenciária de São Paulo.

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra teve supostos privilégios concedidos enquanto estava presa na Penitenciária Feminina de Santana, de acordo com o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Íaro Paulo.

As denúncias foram feitas à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e foram criticadas como irregulares. A influenciadora foi presa em uma operação para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela pode ter relação com a movimentação financeira da facção criminosa, de acordo com as apuraíões

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