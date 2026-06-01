Influenciadora denuncia violência psicológica após vaias no Maracanã; Vini Jr pede respeito

Virginia Fonseca se manifesta sobre humilhação pública após ser vaiada em jogo do Brasil. Ex-namorado Vinícius Júnior pede que torcida não a ofenda. Entenda o caso e a discussão sobre violência simbólica em estádios.
Após ser alvo de vaias durante o jogo entre Brasil e Panamá no Estádio do Maracanã no último domingo, 31, a influenciadora Virginia Fonseca usou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido.
Em uma publicação na tarde desta segunda-feira, 1, ela abordou conceitos como violência psicológica e humilhação pública, afirmando que a violência não se restringe ao plano físico, mas também se manifesta através do constrangimento coletivo transformado em espetáculo. A declaração foi uma resposta direta às provocações que sofreu no estádio, onde estava em um camarote acompanhando a partida e chegou a celebrar um dos gols do atacante Vinícius Júnior, seu ex-namorado.
O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva, com debates sobre o limite da torcida, a exposição feminina nesses ambientes e a proteção à integridade psicológica das figuras públicas. O contexto do jogo era uma partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com o Brasil vencendo o Panamã por 4 a 1 no Maracanã, perante um público de cerca de 67 mil pessoas.
Virginia, que possui milhões de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, foi identificada por alguns torcedores na arquibancada e passou a ser alvo de vaias e gritos que remetiam ao fim de seu relacionamento com o jogador, ocorrido no ano anterior. Em sua reflexão, ela não citou nominalmente Vinícius Júnior ou os torcedores, mas fez uma crítica velada à prática de constranger alguém publicamente como forma de entretenimento, destacando que tais atos podem configurar violência psicológica e causar danos duradouros.
A influenciadora também mencionou a espectacularização do constrangimento, fenômeno comum em estádios e nas redes sociais, onde incidentes individuais são amplificados e transformados em memes ou discussões de alcance massivo. Diante da situação, Vinícius Júnior se pronunciou em suas redes sociais ainda no domingo, poucos horas após o jogo.
Em uma postagem de caráter conciliatório, ele pediu que os fãs não ofendessem Virginia, enfatizando que a relação entre os dois foi muito bonita e que o respeito e o carinho mútuos permaneciam. O jogador, que atua no Real Madrid, disse compreender a torcida, mas pediu para que as críticas se limitassem ao campo esportivo e não atingissem sua vida pessoal.
A mensagem foi vista como uma tentativa de reduzir o calor das discussões e proteger sua ex-parceira de novos ataques. Especialistas em comportamento de torcidas comentaram que casos como este evidenciam a necessidade de políticas mais rigorosas contra o assédio moral nos estádios, já que a violência simbólica pode ser tão prejudicial quanto a física.
Além disso, o episódio reacendeu o debate sobre a exposição excessiva de mulheres que se relacionam com atletas famosos, frequentemente submetidas a julgamentos e ataques misóginos. As federações de futebol e clubes têm sido pressionados a adotar medidas para coibir esse tipo de conduta, como a identificação e punição dos responsáveis, além de campanhas de conscientização dentro e fora dos estádios.
A partir dessa repercussão, espera-se que haja um avanço na proteção da integridade psicológica de todos os frequentadores de eventos esportivos
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