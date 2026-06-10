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Influenciadora Bella Longuinho denuncia agressão por ex-namorado Will Leite em festa

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Influenciadora Bella Longuinho denuncia agressão por ex-namorado Will Leite em festa
Bella LonguinhoWill LeiteAgressão
📆6/10/2026 12:19 PM
📰CNNBrasil
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A influenciadora Bella Longuinho compartilhou um depoimento sobre ter sido agredida pelo ex-namorado, Will Leite, em uma festa pública. Ela relatou a humilhação e destacou a importância de não aceitar desculpas de agressores. O casal, que assumiu o relacionamento em janeiro, já se conhecia desde 2025. Will não se manifestou e desativou redes sociais.

A influenciadora digital Bella Longuinho revelou publicamente ter sido agredida pelo seu então namorado, Will Leite , durante uma festa em ambiente público. Em um depoimento impactante, ela descreveu a humilhação e o trauma da experiência, afirmando que ninguém merece passar por tal situação.

Bella enfatizou a importância de não aceitar desculpas de agressores, alertando que a violência tende a se repetir. Ela garantiu que já está segura e que o término da relação ocorreu da melhor forma possível, tendo sido transparente com o ex-namorado. Will Leite, por sua vez, não se pronunciou sobre as acusações e desativou suas contas nas redes sociais. O casal havia assumido o relacionamento no início de janeiro, embora se conhecesse desde 2025.

Em setembro, Will acompanhou Bella durante um difícil processo pessoal que ela enfrentou. Ao tornar o romance público, Bella escreveu uma mensagem afetiva, destacando como o apoio de Will transformou seus medos em coragem e sua dor em acolhimento, agradecendo por ele ter estado ao seu lado em cada etapa. Este caso reacende o debate sobre a violência doméstica em relacionamentos de jovens e a necessidade de apoio às vítimas

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