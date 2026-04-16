Influenciadora Agostina Páez é Acusada de Furto de Carro de Ex-Namorado na Argentina

Após ser presa no Rio de Janeiro por imitar um macaco, a influenciadora argentina Agostina Páez enfrenta uma nova acusação na Argentina: furto de um carro de seu ex-namorado. A defesa dela alega que o veículo foi um presente de seu pai.

A influenciadora digital argentina Agostina Páez , que recentemente enfrentou uma detenção no Rio de Janeiro após um incidente em que imitou um macaco, está agora sob nova acusação. Desta vez, a denúncia é de furto de um carro de seu ex-namorado, Javier Zanoni, um dentista de 32 anos. A queixa foi formalizada na cidade de La Banda, província de Santiago del Estero, onde o casal manteve um relacionamento por três anos.

Segundo o relato de Zanoni, Páez é acusada de apropriação indébita e abuso de confiança por não devolver um veículo Citroën Cactus após o término da relação. O ex-namorado alega ter tentado contato com a influenciadora por diversos meios, incluindo contatos pessoais, ligações telefônicas e mensagens de texto, para solicitar a devolução do carro. A defesa de Zanoni afirmou que, após esgotadas as tentativas amigáveis, foi enviada uma carta formal pedindo a devolução voluntária do veículo, mas não obtiveram resposta. Os advogados do dentista ressaltam que ele agiu com paciência, considerando a situação pela qual Páez passou no Brasil, mas que a solicitação de devolução já era feita de forma educada. Contudo, fontes próximas a Agostina Páez rebatem veementemente a acusação, sugerindo que a denúncia possa ter sido motivada por ressentimento após o fim do relacionamento. De acordo com essas fontes, o carro em questão não teria sido apropriado indevidamente, mas sim um presente do pai da influenciadora por sua formatura na faculdade. O pai teria enviado os fundos necessários para a aquisição do veículo, que foi comprado por meio de alienação fiduciária e registrado no nome do então namorado de Páez. A polêmica envolvendo a influenciadora começou durante sua estadia de aproximadamente três meses no Brasil. Ela foi detida no Rio de Janeiro após a ação de imitar um macaco em direção a dois homens, o que gerou forte repercussão. Em março, Páez foi liberada para retornar ao seu país após o pagamento de uma fiança que permitiu sua saída do território brasileiro. A repercussão das duas situações, a detenção no Brasil e agora a acusação de furto na Argentina, tem gerado grande atenção da mídia e do público em relação à influenciadora





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