Influenciador Fábio Giga se manifesta após grave acidente com Porsche em São Paulo

Após colidir seu veículo de luxo contra motos e carros, o fisiculturista Fábio Giga pede desculpas e garante assistência total às vítimas do acidente.

O cenário urbano de São Paulo foi palco de um incidente automobilístico impactante no último sábado, dia 6, envolvendo o conhecido influenciador e atleta de fisiculturismo Fábio Giga , cujo nome civil é Fábio Augusto Rezende.

Aos 46 anos, o profissional estava conduzindo seu veículo de luxo, um Porsche 911 avaliado em aproximadamente um milhão de reais, quando ocorreu a fatalidade. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, o condutor teria perdido o controle da direção do automóvel após passar por uma irregularidade na pista, o que causou a derrapagem do veículo em alta velocidade.

O impacto foi severo: o Porsche colidiu frontalmente com duas motocicletas, resultando no arremesso dos condutores, homens de 43 e 51 anos, sobre a via pública. Além disso, o carro ainda atingiu outros dois automóveis antes de finalizar sua trajetória colidindo contra uma mureta. O momento do acidente foi capturado por câmeras de segurança da região, evidenciando a violência da colisão e a gravidade do ocorrido.

Diante da repercussão do caso e da gravidade dos ferimentos causados às vítimas, Fábio Giga utilizou suas redes sociais para se manifestar publicamente pela primeira vez. Em sua declaração, o influenciador enfatizou que sua prioridade absoluta, desde o exato momento do acidente, foi a prestação de assistência integral às pessoas envolvidas.

Ele expressou sinceros pedidos de desculpas e afirmou que optou por aguardar a estabilização do quadro das vítimas e a comunicação com os familiares antes de emitir qualquer nota oficial, prezando pelo respeito e pela discrição necessária em momentos de fragilidade. Giga assegurou que continuará acompanhando de perto a recuperação dos atingidos e que seu compromisso é garantir que ninguém fique desamparado.

Paralelamente, sua defesa jurídica, representada pela advogada Jaqueline Almeida de Jesus, publicou uma nota esclarecendo que o influenciador foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de álcool, descartando a embriaguez como causa do acidente. A defesa também reiterou que, até o momento da atualização, as vítimas encontravam-se conscientes e estáveis, sem riscos iminentes de morte.

Para além do incidente, a trajetória de Fábio Giga é marcada por uma história de superação que ressoa fortemente com seu público na internet. Natural de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, Giga veio de uma família humilde e numerosa, iniciando sua vida laboral ainda na adolescência. Durante um período de quinze anos, ele desempenhou funções como metalúrgico e torneiro mecânico, enfrentando a rotina exaustiva da indústria.

A paixão pela musculação surgiu aos 18 anos, inicialmente como um hobby para aliviar as tensões do trabalho. A grande virada em sua vida ocorreu após ser demitido da fábrica, momento em que decidiu investir em sua educação e cursar nutrição, profissionalizando sua paixão pelo esporte. Essa transição permitiu que ele transformasse sua imagem e conhecimentos em um modelo de negócio lucrativo, abrangendo consultorias, academias e a criação de uma marca digital influente.

No campo competitivo, Giga alcançou a notoriedade ao se associar a grandes nomes do fisiculturismo nacional, como Léo Stronda e Felipe Franco, e conquistou o título de campeão paulista na categoria superpesado em 2014. O ápice de sua carreira internacional aconteceu em 2020, durante o concurso Arnold Classic Ohio Amateur, nos Estados Unidos, onde venceu as categorias Super Heavyweight e Overall.

Essa conquista lhe rendeu o pro card da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness, consolidando sua posição na elite mundial da modalidade e transformando-o em uma referência de disciplina e sucesso para milhares de seguidores





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