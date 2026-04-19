Influenciador Clavicular é Hospitalizado Após Transmissão ao Vivo e Expõe a Cultura Perigosa do Looksmaxxing

O influenciador de 20 anos, Clavicular, foi hospitalizado em Miami após um incidente durante uma live onde demonstrou comportamento errático. O caso trouxe à tona o fenômeno do looksmaxxing, uma prática de autodesenvolvimento focada na maximização da aparência, muitas vezes associada a métodos extremos, subculturas controversas e o uso de substâncias.

Na terça-feira passada, 14 de abril, o influenciador Clavicular foi hospitalizado devido a uma suposta overdose durante uma transmissão ao vivo em um centro comercial em Miami, cidade onde reside. Durante a transmissão, o jovem de 20 anos começou a apresentar comportamento errático e ausente, com dificuldades para abrir os olhos ou sustentar a cabeça. "Faço o que posso, mas estou destruído", murmurou.

Um de seus acompanhantes, Androgenic – outro influenciador, conhecido como "o Clavicular australiano" –, perguntou se ele queria "um addy" (Adderall, medicamento anfetamínico usado no tratamento do TDAH). Poucos instantes depois, a transmissão ao vivo foi interrompida. Horas depois, Clavicular publicou uma imagem no X com marcas de sangue no rosto e definiu o ocorrido como "brutal": "Todas essas substâncias são apenas uma forma de lidar com a tentativa de me sentir neurotípico enquanto estou em público, mas obviamente não é uma solução". Ele também garantiu que o hospital recomendou que permanecesse internado, mas abandonou voluntariamente a instituição para ir a um evento no clube Bacara de Miami, onde continuou com seu ritmo habitual de transmissões ao vivo, consistente, em essência, em transmitir quase toda a sua vida online. O episódio obteve um eco inesperado na mídia, onde a presença do criador de conteúdo não para de crescer nos últimos meses. Ele se tornou o rosto mais visível de um fenômeno crescente que saltou da subcultura digital para o mainstream: o looksmaxxing, cuja tradução aproximada seria "maximizar a aparência". Em termos mais elementares, tudo pela beleza. Na melhor tradição americana de criação de personagens, Clavicular é um homem que se fez sozinho. Desde seu nome, proveniente de seu nick para a vida online, que eclipsou seu nome verdadeiro, Braden Peters, até sua aparência, que moldou, segundo ele mesmo, a marteladas, entre outros elementos. A perigosa e cada vez mais popular técnica conhecida como bonesmashing consiste em golpear os ossos do rosto para quebrá-los, com a convicção de que isso, como ocorreria a um boxeador, endureceria os traços faciais. Além disso, aos 20 anos, é um dos mais claros exemplos de uma pessoa educada pela internet. Após uma infância definida como "completamente normal" em uma família de classe média de Nova Jersey, ele se lançou muito cedo a passar 14 horas por dia online, especialmente nos fóruns Looksmax. Peter contou sua vida não apenas em seus perfis na internet (acumula milhões com quase 550.000 seguidores no Instagram, quase 900.000 no TikTok e mais de 300.000 no Kick, além de outras redes), mas também em diversas entrevistas. O The New York Times e a edição americana da GQ dedicaram-lhe entrevistas que oscilam entre a fascinação e o schadenfreude. Os dados apresentados neste artigo obedecem a tudo o que ele declarou em suas redes ou nesses meios. Associados ao fenômeno incel, os fóruns Looksmax são parte de uma subcultura que relaciona um tipo muito específico e hegemônico de beleza com o sucesso social e sexual. As práticas para obtê-la vão desde o uso elementar de higiene a exercícios de remodelação facial de suposta eficácia para transformar a linha da mandíbula – a obsessão pelo queixo e a falta de papada é uma constante nesses círculos –, incluindo, é claro, a cirurgia. "A estética importa" é o lema deste mundo, e Braden o assumiu como um mantra com a fé do convertido. Tornou-se um dos usuários mais ativos dos fóruns que defendem o looksmaxxing e até mesmo moderador, embora o conteúdo característico não se destaque precisamente por ter sido moderado ou filtrado, mas sim por ser um campo aberto a mentiras, pseudociências, misoginia, racismo e ideias de extrema-direita. Embora Clavicular afirme que em sua primeira adolescência e no ensino médio não se destacava por seu físico, carisma ou sociabilidade, existiam ao seu redor certos elementos chave para mudar isso, e não apenas na esfera digital: sua mãe havia sido fisiculturista e tinha uma academia em casa. Aos 14 anos (coincidindo com o confinamento pela crise da COVID), começou a injetar testosterona que comprava pela internet. Quando seus pais descobriram, jogaram fora suas reservas, mas ele procedeu a abrir uma caixa postal para receber suas doses ali. Garante que sua família acabou desistindo porque "não havia nada que pudessem fazer para deter minha ascensão". Na gíria do looksmaxxing, "ascensão" é a palavra mais empregada para falar de melhoria e desenvolvimento pessoal. Alguns elementos na forja deste herói (ou vilão) misturam realidade e ficção da forma inextricável como a vida digital costuma fazer. Clavicular garante que ele moldou seu rosto a marteladas para "afinar" seus ossos. E com um sucesso dado seu aspecto atual de Super-homem projetado por uma IA





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