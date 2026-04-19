Influenciador Clavicular é hospitalizado após overdose em live e expõe o perigoso mundo do "looksmaxxing"

O criador de conteúdo Braden Peters, conhecido como Clavicular, foi hospitalizado após um incidente durante uma transmissão ao vivo em Miami. O episódio levanta debates sobre o "looksmaxxing", um movimento de busca obsessiva pela beleza com práticas perigosas e pseudocientíficas.

Na última terça-feira, 14 de abril, o influenciador Clavicular foi hospitalizado após uma suposta overdose durante uma transmissão ao vivo em um centro comercial em Miami, cidade onde reside. Durante a transmissão, o jovem de 20 anos começou a apresentar comportamento errático e ausente, com dificuldades para manter os olhos abertos ou sustentar a cabeça. "Faço o que posso, mas estou destruído", murmurou.

Um de seus acompanhantes, Androgenic – outro influenciador, conhecido como "o Clavicular australiano" – perguntou se ele queria "um addy" (Adderall, um medicamento à base de anfetamina usado no tratamento do TDAH). Poucos instantes depois, a transmissão ao vivo foi interrompida. Horas mais tarde, Clavicular publicou uma imagem no X com marcas de sangue no rosto, definindo o ocorrido como "brutal". "Todas essas substâncias são apenas uma forma de lidar com a tentativa de me sentir neurotípico enquanto estou em público, mas obviamente não é uma solução", declarou. Ele também assegurou que o hospital recomendou sua internação, mas ele abandonou voluntariamente a instituição para comparecer a um evento no clube Bacara de Miami, onde continuou com seu ritmo habitual de transmissões ao vivo, que consiste, essencialmente, em transmitir quase toda a sua vida online. O episódio obteve um eco inesperado na mídia, com a presença do criador de conteúdo crescendo nos últimos meses. Ele se tornou o rosto mais visível de um fenômeno crescente que saltou da subcultura digital para o mainstream: o looksmaxxing, cuja tradução aproximada seria "maximizar a aparência". Em termos mais básicos, tudo pela beleza. Na melhor tradição americana de construção de personagens, Clavicular é um homem que se fez sozinho. Desde o nome, vindo de seu nick para a vida online, que eclipsou seu nome verdadeiro, Braden Peters, até sua aparência, que ele moldou, segundo suas próprias explicações, "a marteladas", entre outros elementos. A perigosa e cada vez mais popular técnica conhecida como bonesmashing consiste em bater nos ossos do rosto para quebrá-los, com a convicção de que isso endurecerá os traços faciais, como aconteceria com um boxeador. Além disso, aos 20 anos, ele é um dos exemplos mais claros de uma pessoa educada pela internet. Após uma infância descrita como "completamente normal" em uma família de classe média de Nova Jersey, ele mergulhou muito cedo em passar 14 horas por dia online, especialmente nos fóruns Looksmax. Peter contou sua vida não apenas em seus perfis na internet (acumula milhões de seguidores com quase 550.000 no Instagram, quase 900.000 no TikTok e mais de 300.000 no Kick, além de outras redes), mas também em diversas entrevistas. O The New York Times e a edição americana da GQ dedicaram-lhe entrevistas que variam entre a fascinação e o schadenfreude. Os dados apresentados neste artigo baseiam-se em tudo o que ele declarou em suas redes sociais ou nesses meios de comunicação. Associados ao fenômeno incel, os fóruns Looksmax fazem parte de uma subcultura que relaciona um tipo muito específico e hegemônico de beleza ao sucesso social e sexual. As práticas para alcançá-la vão desde o uso básico de higiene a exercícios de remodelação facial de suposta eficácia para transformar a linha da mandíbula – a obsessão pelo queixo e a falta de papada são uma constante nesses círculos – , entrando, é claro, na cirurgia. "A estética importa" é o lema deste mundo, e Braden o assumiu como um mantra com a fé de um convertido. Ele se tornou um dos usuários mais ativos nos fóruns que defendem o looksmaxxing e até mesmo um moderador, embora o conteúdo característico não se destaque precisamente por ter sido moderado ou filtrado, mas sim por ser um campo aberto a mentiras, pseudociências, misoginia, racismo e ideias de extrema direita. Embora Clavicular afirme que em sua adolescência inicial e no ensino médio ele não se destacava por seu físico, carisma ou sociabilidade, havia ao seu redor certos elementos-chave para mudar isso, e não apenas na esfera digital: sua mãe foi fisiculturista e tinha uma academia em casa. Aos 14 anos (coincidindo com o confinamento pela crise da COVID-19), ele começou a injetar testosterona que comprava pela internet. Quando seus pais descobriram, jogaram fora seu estoque, mas ele procedeu a abrir uma caixa postal para receber suas doses lá. Ele garante que sua família acabou desistindo porque "não havia nada que pudessem fazer para deter minha ascensão". Na gíria do looksmaxxing, "ascensão" é a palavra mais utilizada para falar de melhoria e desenvolvimento pessoal. Alguns elementos na forja deste herói (ou vilão) misturam realidade e ficção da forma inextrincável com que a vida digital costuma fazer. Clavicular afirma que ele moldou seu rosto "a marteladas" para "afilar" seus ossos. E com um sucesso dado seu aspecto atual de Superman desenhado por uma IA





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