Influenciador bolsonarista, Luan Lennon, preso por conivência em crime de forraça: Polícia Civil do RJ confirma existência de plágio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do influenciador Luan Lennon, preso por forraça em parceria com uma flanelinha, após forjar um registro como se fosse um furto em vídeo shared na rede social. O TJ-RJ confirmou o flagrante em flagrante em preventiva depois de uma audiência de custódia e entendeu converter a prisão em flagrante em preventiva após esse capítulo na sundays. O Facebook também anunciou que proibiu uma sequência de propagandas postadas por Luan

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do influenciador bolsonarista Luan Lennon , preso na última quinta-feira 7, pelo crime de denunciação caluniosa, após ter forjado um furto para publicar nas redes sociais.

No sábado 9, o TJ-RJ converteu a prisão em flagrante em preventiva, após a realização de audiência de custódia. Segundo a Polícia Civil, o influenciador combinou com um flanelinha para que ele oferecesse 30 reais a um pedestre para furtar um celular de dentro de um veículo, já estacionado propositalmente com as janelas abertas. A ação foi filmada pelo próprio Luan, que estava em outro carro. O homem contratado negou participação no esquema e a Polícia Militar foi acionada.

Todos os envolvidos na cena foram conduzidos para a 4ª Delegacia de Polícia, no centro do Rio. Mas o homem foi solto na sequência. Em nota, a Polícia Civil confirmou que um homem foi conduzido à delegacia por policiais militares sob suspeita de furto e que, após trabalho investigativo, os agentes identificaram que se tratava de um crime forjado. Acrescentou que, com base nas apurações, os policiais realizaram diligências que resultaram na identificação de outras duas pessoas envolvidas no esquema.

Luan e dois membros de sua equipe foram ouvidos e autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa. O pedestre foi solto. O influenciador, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, tem o hábito de publicar vídeos contra flanelinhas, questionando a cobrança irregular por estacionamento em vias públicas. São frequentes as publicações de vídeos em que, Luan supostamente flagra os abusos via câmeras escondidas, e sai em perseguição contra os que fazem o serviço ilegal.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o influenciador diz que atua 'combatendo a desordem' no estado do Rio de Janeiro





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