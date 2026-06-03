Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Influencer filma luzes estranhas no Paraná e viraliza com suspeita de OVNI

Ciência E Tecnologia News

Influencer filma luzes estranhas no Paraná e viraliza com suspeita de OVNI
OVNIExtraterrestreParaná
📆6/3/2026 12:25 PM
📰g1
79 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 86%

Mayk Leão, de 31 anos, filmou objetos e luzes misteriosas em sua chácara em Campo Largo, PR, e levantou discussões sobre possibilidade de OVNIs. Ele relata sons incomuns e agitação dos animais, enquanto a FAB nega detecção de objetos não identificados. O caso viralizou, mas também trouxe ameaças ao influencer.

O influenciador digital Mayk Leão , de 31 anos, relatou que tem tido dificuldades para dormir desde o último domingo (31) após ter filmado luzes e um objeto misterioso na propriedade onde vive, localizada na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná .

Os registros viralizaram nas redes sociais e levantaram suspeitas de se tratar de uma nave extraterrestre. Em entrevista ao g1, Mayk descreveu a experiência como assustadora e bonita, mas que tem impactado seu bem-estar. Ele menciona ouvir sons estranhos, como estalidos e um ruído metálico, que parecem estar "na minha cabeça". A chácara, isolada e sem vizinhos próximos, tornou-se palco de um evento que atraiu a atenção de milhões, mas também expôs o influenciador a críticas e ameaças.

Mayk pretende registrar um boletim de ocorrência para formalizar o avistamento, mesmo ciente de que uma investigação policial não é viable. A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), afirmou que nenhum objeto não identificado foi detectado pelos radares no dia 31 de maio e que o controle do espaço aéreo ocorreu normalmente. A região, acessada por estrada de terra, carece de infraestrutura básica como água encanada e sinal de celular.

Mayk, que cuida de 280 animais, parte deles resgatados por uma ONG, relatou que os bichos estavam agitados antes do avistamento. Ele se armou com um arco e flechas e investigou, encontrando a cerca elétrica derrubada e ouvindo sons incomuns. O episódio gerou debates nas redes, com apoio de quem relatou experiências similares e descrença de outros. Mayk refutou especulações de que drones estivessem na área ou que ele estivesse promovendo um filme de ficção científica.

Para ele, a importância está em questionar e buscar respostas, independentemente da crença alheia

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

OVNI Extraterrestre Paraná Mayk Leão Luzes Misteriosas

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Influenciador mostra OVNI no interior do Paraná e viraliza: 'Medo'Influenciador mostra OVNI no interior do Paraná e viraliza: 'Medo'Registro misterioso em área rural gerou debate, curiosidade e milhões de visualizações
Read more »

FAB nega OVNI no Paraná após vídeo viral nas redesFAB nega OVNI no Paraná após vídeo viral nas redesForça Aérea diz que radares não detectaram objeto em Campo Largo; influenciador Mayk Leão registrou luzes sobre uma área de mata fechada durante o entardecer
Read more »

OVNI filmado por influencer no Paraná não é extraterrestre, dizem especialistasOVNI filmado por influencer no Paraná não é extraterrestre, dizem especialistasEnquanto especialistas afirmam que um OVNI filmado por uma influencer no Paraná não é de origem extraterrestre, uma auditoria interna da Cedae aponta prejuízo de R$ 220 milhões com a contratação da empresa Master. Em outras notícias, a ex-participante do BBB Fani Pacheco compra um novo apartamento em Nova Iguaçu, e o mistério em torno do assassinato de Arthur em 'Quem ama cuida' continua a intrigar os telespectadores.
Read more »

Anitta oferece ajuda a influenciador que filmou OVNI; vejaAnitta oferece ajuda a influenciador que filmou OVNI; vejaMayk Leão viralizou com registro misterioso no sítio dele no Paraná
Read more »



Render Time: 2026-06-03 15:33:13