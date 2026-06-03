Influencer filma luzes estranhas no Paraná e viraliza com suspeita de OVNI

Mayk Leão, de 31 anos, filmou objetos e luzes misteriosas em sua chácara em Campo Largo, PR, e levantou discussões sobre possibilidade de OVNIs. Ele relata sons incomuns e agitação dos animais, enquanto a FAB nega detecção de objetos não identificados. O caso viralizou, mas também trouxe ameaças ao influencer.

O influenciador digital Mayk Leão , de 31 anos, relatou que tem tido dificuldades para dormir desde o último domingo (31) após ter filmado luzes e um objeto misterioso na propriedade onde vive, localizada na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná .

Os registros viralizaram nas redes sociais e levantaram suspeitas de se tratar de uma nave extraterrestre. Em entrevista ao g1, Mayk descreveu a experiência como assustadora e bonita, mas que tem impactado seu bem-estar. Ele menciona ouvir sons estranhos, como estalidos e um ruído metálico, que parecem estar "na minha cabeça". A chácara, isolada e sem vizinhos próximos, tornou-se palco de um evento que atraiu a atenção de milhões, mas também expôs o influenciador a críticas e ameaças.

Mayk pretende registrar um boletim de ocorrência para formalizar o avistamento, mesmo ciente de que uma investigação policial não é viable. A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), afirmou que nenhum objeto não identificado foi detectado pelos radares no dia 31 de maio e que o controle do espaço aéreo ocorreu normalmente. A região, acessada por estrada de terra, carece de infraestrutura básica como água encanada e sinal de celular.

Mayk, que cuida de 280 animais, parte deles resgatados por uma ONG, relatou que os bichos estavam agitados antes do avistamento. Ele se armou com um arco e flechas e investigou, encontrando a cerca elétrica derrubada e ouvindo sons incomuns. O episódio gerou debates nas redes, com apoio de quem relatou experiências similares e descrença de outros. Mayk refutou especulações de que drones estivessem na área ou que ele estivesse promovendo um filme de ficção científica.

Para ele, a importância está em questionar e buscar respostas, independentemente da crença alheia





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