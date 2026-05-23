Inflation on global food chain powers up propane costs, beef prices

The escalating global food crisis triggered by high propane costs and droughts has led to soaring beef prices in the US, hitting the wallets of consumers and strengthening the grip of inflation on the global food chain.
Entenda como a escassez de gado e a crise no Oriente Médio encareceram o propane e a logística do churrasco nos EUA vão pesar muito mais no bolso.
O preço da carne moída atingiu a marca histórica de US$ 6,90 por libra em abril, registrando o maior valor da série histórica e quase dobrando o valor registrado há dez anos. Isso consolida uma alta de quase 20% em comparação com o ano anterior. Por que o preço da carne bovina disparou nos EUA? Tratam-se dos resultados práticos de secas persistentes prolongadas nas regiões produtoras e custos elevados de ração, que inviabilizaram a manutenção de rebanhos maiores.
Diferente do mercado de aves, a pecuária tem um ciclo longo. Uma guria leva cerca de dois anos para gerar o primeiro filhote, e ainda mais tempo até o animal atingir o peso ideal para o mercado. O mercado de ovos se recuperou rápido: após a crise da gripe aviária H5N1 fazer o preço saltar para US$ 6,23 em março de 2025, o preço despencou para US$ 2,25 em abril deste ano com o aumento da oferta. Custo invisível: propane 38% mais car
Inflation, Confidence Concerns Stymie U.S. EconomyThe rise in strategic oil and natural gas prices has sparked concerns about consumer price index inflation worldwide. Meanwhile, consumer confidence levels have hit an all-time low in the United States. In spite of these rising concerns about cost of living, the Iran war has not significantly affected either consumption or employment expectations for now. Nevertheless, the employment market opened up during the first two months of the war and maintained low unemployment rates, with a strengthening employment market in March, defying expectations. Meanwhile, the business sector is struggling lately, with data from recent periods distorted by recovery effects, shutdowns of specific operations, and temporary effects such as those experienced in labor disputes.
