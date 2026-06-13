Inflação nos EUA e fuga de investidores brasileiros para o exterior

A alta da inflação nos Estados Unidos, puxada pelos preços da energia, impacta o cotidiano americano e alimenta discussões no mercado financeiro. Enquanto isso, investidores brasileiros, diante da sequência de quedas na Bolsa local, buscam oportunidades nos EUA,eland

A inflação ao consumidor nos Estados Unidos voltou a dominar as discussões do mercado financeiro. O índice CPI americano registrou alta de 4,2%, com o setor energético respondendo por 3,9 pontos percentuais desse avanço - um segmento que acumula elevação superior a 23% nos últimos 12 meses.

O analista Bueno destacou que o impacto dos preços no cotidiano dos americanos vai além do que os mercados de ações conseguem capturar. Ele citou o exemplo da gasolina, que passou de US$ 3 para US$ 4,60 o galão, uma alta representativa de quase US$ 1,60 por galão.

Em meio ao cenário desafiador no Brasil, onde a Bolsa de Valores registra quedas por oito semanas consecutivas, investidores brasileiros têm retirado recursos do mercado de ações doméstico e direcionado capital para os Estados Unidos. Bueno estava em Miami para participar de uma imersão com 20 consultores independentes especializados em grandes fortunas, com o objetivo de mapear os ativos internacionais disponíveis para investidores, profissionais e empresários brasileiros.

Entre os temas abordados estavam o mercado imobiliário americano, oportunidades em empresas como a Revolut e discussões sobre o IPO da SpaceX. A ideia é capturar tudo o que tem de atrativo, levando essas oportunidades para os investidores, mostrando o que o brasileiro pode acessar nesse momento de muita insegurança. Bueno avaliou que a perspectiva de redução dos juros nos Estados Unidos enfrenta obstáculos significativos, especialmente diante da pressão inflacionária no setor de energia.

À frente da política monetária americana, o Federal Reserve dificilmente conseguirá alterar de forma substancial a postura adotada por Jerome Powell, que resistiu às pressões por cortes rápidos nas taxas. O analista também alertou para os riscos de uma reversão brusca na política monetária. Ele lembrou que, quando os juros foram elevados de 0,50% para 4%, vários bancos médios e pequenos nos Estados Unidos foram à falência.

Qualquer mudança significativa na política - seja na elevação ou na redução dos juros, ou na redução do balanço do banco central - pode provocar impactos severos em setores como o imobiliário, que tem sustentado parte relevante do crescimento econômico em regiões como a Flórida. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da emissora.

As afirmações de Bueno foram reproduzidas com base em sua participação em eventos e entrevistas, e as citações a consultores independentes refletem as conversas mantidas durante a imersão em Miami





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