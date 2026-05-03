Inflação Atinge o Nordeste com Força, Aumentando o Custo de Vida e Ameaçando a Popularidade de Lula

A inflação no Nordeste do Brasil está em alta, impactando o custo de vida da população e gerando preocupação com a popularidade do governo Lula na região. Aumentos significativos nos preços de alimentos, aluguel, gasolina e gás de cozinha são observados, especialmente nas capitais nordestinas.

A inflação no Nordeste do Brasil tem apresentado um aumento preocupante, com impactos significativos no custo de vida da população. Itens essenciais como alimentação, aluguel, gasolina e gás de cozinha registraram altas mais expressivas nas principais cidades da região em comparação com o restante do país.

Seis das dez capitais com as maiores altas na cesta básica estão localizadas no Nordeste, com Recife liderando o ranking com um aumento de 9,82% entre janeiro e março. Essa situação é agravada pela baixa renda per capita e pelo alto endividamento das famílias nordestinas, o que torna o aumento dos preços ainda mais impactante.

A professora Priscila da Silva, que se mudou para João Pessoa em busca de um custo de vida mais baixo, relata que, apesar da mudança, tem sentido seu orçamento cada vez mais comprimido, com aumentos nos preços dos alimentos, aluguel e lazer. O mercado, especialmente carnes e laticínios, tem se tornado mais caro, forçando-a a buscar alternativas como promoções e marcas intermediárias.

O aumento da cesta básica no Nordeste é impulsionado por diversos fatores, incluindo a alta do feijão-carioca, que acumulou aumentos significativos em cidades como Salvador, Teresina, Recife e Belém, devido à redução da área plantada e aos desequilíbrios climáticos. Além disso, carnes, farinha de mandioca e laticínios também contribuíram para o aumento dos preços.

A economista Patrícia Costa, do Dieese, destaca que a alta está concentrada em quatro itens importantes, mas que ainda não se observou o efeito total da alta dos combustíveis sobre os preços dos alimentos. A guerra no Irã também tem contribuído para o aumento dos preços, com a gasolina e o diesel registrando as maiores variações no Nordeste em comparação com outras regiões do país.

O preço médio da gasolina subiu de R$ 6,28 para R$ 6,93 o litro, um aumento de 10,35%, enquanto o diesel teve um aumento de 26,25%. Essa situação econômica tem gerado preocupação em relação à popularidade do governo Lula no Nordeste, um importante reduto eleitoral do PT. As pesquisas indicam uma perda de aprovação do presidente na região, o que pode ser um reflexo do impacto da inflação no bolso dos nordestinos.

A estrutura produtiva e a logística do Nordeste tornam a região mais vulnerável a choques externos, como o aumento dos preços dos combustíveis, devido às cadeias de produção mais caras e à dificuldade de acesso a produtos importados. A pesquisadora Isadora Osterno, do FGV Ibre, ressalta que a gasolina, por exemplo, chega mais cara ao Nordeste, e que a questão logística tem um impacto relevante no repasse de preços para a região.

O governo Lula planeja lançar um novo programa de renegociação de dívidas para tentar aliviar o endividamento das famílias nordestinas, mas a eficácia dessa medida ainda é incerta diante do cenário inflacionário





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