Inflação ao produtor na China acelera em maio devido a custos de energia e commodities

A inflação ao produtor na China acelerou em maio, impulsionada pelo aumento dos custos de energia e commodities em razão dos conflitos no Oriente Médio. O IPP subiu 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as expectativas do mercado e encerrando um longo período de deflação. Paralelamente, o IPC registrou alta de 1,2% anual, com queda nos preços dos alimentos e moderado aumento nos produtos não alimentícios. O núcleo da inflação ao consumidor desacelerou ligeiramente. A análise destaca o impacto persistente das tensões geopolíticas na cadeia de suprimentos global e nos indicadores econômicos chineses.

A inflação ao produtor na China registrou uma aceleração significativa em maio, reflectindo a pressão contínua sobre os custos de energia e commodities em decorrência dos conflitos em curso no Oriente Médio.

De acordo com dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) aumentou 3,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, superando a alta de 2,8% observada em abril e a previsão de 3,7% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Este resultado marca o terceiro mês consecutivo de inflação, colocando fim a um prolongado período de deflação que se estendeu por 41 meses, iniciado em outubro de 2022.

Na comparação mensal, o IPP subiu 0,5% em maio, desacelerando em relação ao aumento de 1,7% verificado em abril. Enquanto isso, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China subiu 1,2% em bases anuais em maio, mantendo o mesmo ritmo de abril e ficando ligeiramente abaixo da expectativa de 1,3%. Os preços dos alimentos continuaram a declinar, com queda de 1,7% em relação ao ano anterior, ampliando a redução de 1,6% registrada no mês anterior.

Em contraste, os preços de produtos não alimentícios avançaram 1,9%, ante 1,8% em abril. O núcleo do IPC, que exclui os itens voláteis como alimentos e energia, registou alta de 1,1% anual em maio, desacelerando em relação ao crescimento de 1,2% em abril. Em termos mensais, o IPC geral recuou 0,1% em maio, após ter subido 0,3% em abril. A análise desses indicadores evidencia a persistência dos efeitos das tensões geopolíticas, especialmente no Estreito de Ormuz, sobre a economia global.

O fechamento ou restrição da passagem marítima estratégica tem elevado os preços de energia e commodities, gerando ondas de inflação em economias importadoras líquidas como a China. Os dados de maio sugerem que, embora a inflação ao consumidor permaneça moderada, a pressão sobre os produtores ainda é considerável, o que pode se transmitir aos preços finais no médio prazo.

A trajetória dos próximos meses dependerá da evolução dos conflitos no Oriente Médio e da capacidade de resposta das cadeias de suprimentos, que enfrentam desafios logísticos e de oferta. O término de um longo ciclo deflacionário sinaliza uma mudança de cenário, exigindo atenção das autoridades econômicas chinesas para equilibrar o crescimento com a estabilidade de preços





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