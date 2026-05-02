Infestação de Ratos Aterroriza Refugiados Palestinos em Gaza

A crise humanitária em Gaza se agrava com uma crescente infestação de ratos nos campos de refugiados, causando doenças, destruindo pertences e aterrorizando a população, especialmente crianças. A falta de saneamento básico e as restrições à ajuda humanitária contribuem para o problema.

Na madrugada, nos campos de refugiados palestinos, a situação é alarmante. Enquanto as crianças dormem, ratos mordem seus dedos das mãos e dos pés, e roem os poucos objetos pessoais dos sobreviventes, espalhando doenças.

As famílias estão amontoadas em tendas improvisadas no chão, perto de estradas ou nas ruínas de edifícios destruídos. A falta de higiene e saneamento básico cria um ambiente propício para a proliferação de roedores e outras pragas, agravando ainda mais o sofrimento da população. Poucos dias antes de seu casamento, Amani Abu Selmi, residente em Khan Younis, no sul de Gaza, teve seu enxoval roído por ratos na tenda onde sua família busca abrigo.

O vestido de casamento, uma peça bordada de cor bordô, tradicional nos casamentos palestinos, foi danificado pelos roedores, causando profunda tristeza à noiva. Amani expressou sua angústia, lamentando a perda de suas esperanças e sonhos. A situação se repete em diversos campos de refugiados, com relatos de crianças mordidas por ratos, como o filho de 3 anos de Khalil Al-Mashharawi, que sofreu uma mordida na mão e no dedão do pé.

Khalil e sua esposa agora dormem em turnos para proteger seus filhos e a si mesmos, mas a infestação é incontrolável. Os ratos atacam durante o sono, aproveitando-se da vulnerabilidade das famílias. A dificuldade em obter veneno de rato e armadilhas eficazes, devido às restrições impostas por Israel, agrava o problema.

A COGAT, agência israelense que controla o acesso a Gaza, anunciou a facilitação da entrada de 90 toneladas de veneno e mais de mil armadilhas, mas a quantidade pode ser insuficiente para conter a infestação. A situação sanitária em Gaza é crítica, com hospitais registrando um aumento de casos de pacientes com incidentes relacionados a roedores, especialmente crianças, idosos e pessoas doentes. O temor de doenças perigosas, como leptospirose e salmonelose, é constante.

A destruição das redes de água e esgoto, combinada com a paralisação da coleta de lixo, cria um ambiente insalubre, com água contaminada e lixo acumulado perto dos aglomerados de tendas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já registrou 17 mil casos de infecções relacionadas a roedores e outros ectoparasitas em Gaza este ano. Reinhilde Van de Weerdt, representante da OMS, descreveu a situação como uma consequência previsível do colapso das condições de vida em Gaza.

A crise humanitária em Gaza se aprofunda, com a população enfrentando a fome, a falta de acesso a cuidados médicos e a ameaça constante de doenças. As restrições israelenses à ajuda humanitária e os ataques militares contínuos agravam ainda mais o sofrimento dos palestinos





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