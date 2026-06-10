Infantino lamenta exclusão de árbitro somali e aponta limites da FIFA diante de barreiras americanas

Gianni Infantino criticou a decisão dos EUA de impedir o árbitro Omar Artan de entrar no país para a Copa de 2026, destacando que a FIFA não pode sobrepor-se a políticas governamentais. O caso se soma a outras restrições que afetam equipes como a seleção iraniana, alimentando dúvidas sobre a escolha dos Estados Unidos como sede do torneio.

O presidente da FIFA , Gianni Infantino , manifestou sua consternação em relação ao episódio que impediu o árbitro somali Omar Artan de participar da Copa do Mundo de 2026, depois de ter sido barrado nas fronteiras dos Estados Unidos .

Em coletiva concedida nesta quarta‑feira, 10, Infantino explicou que a remoção de Artan decorreu de "questões de verificação" levantadas pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras americano, apesar de o árbitro possuir visto válido.

"É lamentável o que aconteceu com Omar, o árbitro da Somália, mas não podemos controlar todas as decisões governamentais. Tentamos dialogar, mas às vezes o tom elevado produz o efeito contrário", afirmou o dirigente, que ressaltou que a FIFA é uma organização esportiva e não possui autoridade para sobrepor-se a políticas de segurança nacional.

O incidente, segundo Infantino, evidencia os limites de atuação da entidade diante de governos soberanos, e reforça a necessidade de buscar soluções diplomáticas sem prometer intervenções diretas. Artan, que integra o quadro de árbitros da FIFA desde 2018, tem sido reconhecido como um dos profissionais mais respeitados do futebol africano. No ano passado recebeu o prêmio de Árbitro do Ano da Confederação Africana de Futebol, e teria sido o primeiro somali a apitar partidas de uma Copa do Mundo.

Contudo, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Miami, no sábado, 6, foi detido e submetido a um longo interrogatório que se estendeu por sete horas, seguido de inspeções com cães farejadores e detectores de metais. Depois de ser repentinamente barrado, o árbitro foi obrigado a retornar à Somália, e a FIFA retirou seu nome da lista oficial de árbitros apenas dois dias depois.

O caso alimentou uma onda de críticas nas redes sociais, onde torcedores e analistas questionaram a escolha dos Estados Unidos como país‑sede, apontando para um acúmulo de restrições que já afetaram atletas, fotógrafos oficiais e membros das comissões técnicas de diversas seleções. Além do episódio envolvendo Artan, outras situações tensas ganharam destaque nas semanas que antecedem o torneio.

A seleção iraniana, por exemplo, terá de cumprir uma rotina extremamente restrita: devido às sanções e às políticas de segurança impostas pelos EUA, jogadores e membros da comissão técnica precisam entrar e sair do país americano no mesmo dia em que ocorrem as partidas, o que dificulta logística e preparação. Até o momento, quinze integrantes da delegação iraniana ainda não obtiveram visto, o que levanta dúvidas sobre a participação plena da equipe.

Essas dificuldades, somadas ao caso do árbitro somali e ao bloqueio de um fotógrafo oficial que também foi impedido de entrar nos Estados Unidos, reforçam o debate sobre a adequação da escolha de 2026 como sede norte‑americana. Enquanto a FIFA continua a defender o potencial da Copa para "unir o mundo", as autoridades americanas têm sido criticadas por políticas que limitam o livre trânsito de profissionais do esporte, alimentando um clima de insegurança e controvérsia que pode impactar a imagem do evento antes mesmo de sua abertura oficial





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