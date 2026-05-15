Indy 500: Pilotos Scuderia Bandeiras perdem pontos após laudo técnico apontar irregularidades nas pinças de freio dos carros

O Conselho Técnico e Desportivo Nacional (CTDN) oficializou a desclassificação de Nelson Piquet Jr. e Rubens Barrichello da terceira etapa da temporada 2026 da Stock Car Pro Series, após a constatação de infrações técnicas no sistema de freios de seus veículos.

Indy 500 : confira como foi o primeiro dia de treinos livres para os brasileiros Helio Castroneves e Caio Collet Pilotos da Scuderia Bandeiras perdem pontos após laudo técnico apontar irregularidades nas pinças de freio dos carros na 3ª etapa de 2026 O Conselho Técnico e Desportivo Nacional (CTDN) oficializou nesta quinta-feira (14) a desclassificação de Nelson Piquet Jr. e Rubens Barrichello da terceira etapa da temporada 2026 da Stock Car Pro Series , realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A sanção aos dois pilotos foi motivada por infrações técnicas constatadas no sistema de freios de seus respectivos veículos após avaliações laboratoriais e de metrologia. De acordo com os documentos oficiais divulgados pela direção de prova, as punições são desdobramentos de análises detalhadas feitas após as corridas disputadas em abril.

As peças em questão, as pinças de freio dos carros preparados pela equipe Scuderia Bandeiras e sua ramificação Scuderia Bandeiras Sport, haviam sido retidas e lacradas pelos comissários técnicos ainda no sábado, logo após a sessão de classificação





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