Industry, FDA, and Pharmacists Debate on Manipulating Insulin Pens

The debate on the manipulation of insulin pens, a practice that allows patients to adjust the dosage of their medication, has intensified. The industry, FDA, and pharmacists have differing views on the issue.
O debate em torno do endurecimento de regras para a manipulação de canetas emagrecedoras no país atingiu novo patamar. Com o aumento da importação de insumos usados no processo, a indústria farmacêutica passou a defender a proibição por completo da prática.
A proposta enfrenta oposição do segmento de farmácias de manipulação, que afirma que a prática responde à lacuna de acesso da população. Os Estados Unidos já abriram consulta pública para restringir a manipulação da classe de medicamentos no mês passado, proposta defendida por associações da indústria e pela gigante farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, lançado no Brasil no ano passado.
‘Em junho, será tomada decisão definitiva sobre o tema. Mas o mais importante é que a agência já publicou parecer que defende que análogos de GLP-1 sejam retirados da lista que permite possibilidade de manipulação, por entender que não existe necessidade clínica que justifique a manipulação, quando existem medicamentos aprovados, com múltiplas possibilidades de ajuste de dose’, disse o endocrinologista Clayton Macedo, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).
Segundo a Interfarma, que reúne as farmacêuticas estrangeiras atuantes no Brasil, a manipulação da semaglutida, príncipio ativo das canetas emagrecedoras da dinamarquesa Novo Nordisk, está de certa forma controlada atualmente, já que a molécula é classificada como produto biológico e, por força de nota técnica anterior da Anvisa, só pode ser importada do fabricante do medicamento registrado no Brasil.
‘Só que o detentor do registro não teve interesse em comercializar para fins de manipulação, por isso que está de certa forma controlado’, disse Luciana Takara, diretora de política e inteligência regulatória da entidade. Já a situação da tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro da Lilly, é diferente por ser tratada como medicamento sintético, sem a mesma restrição de importação.
A classificação, segundo ela, permite que o insumo seja trazido de qualquer distribuidor, inclusive de distribuidores que não estão autorizados no país de origem.
‘Independentemente de ser biológico ou sintético, a complexidade das moléculas é semelhante. Por questões de não garantia da segurança e eficácia do produto acabado, não se justifica a manipulação’, afirmou Takara
