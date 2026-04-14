Indicado de Trump para o Fed, Kevin Warsh declara patrimônio superior a 190 milhões de dólares

O candidato de Donald Trump para presidir o Federal Reserve, Kevin Warsh, revela um patrimônio líquido impressionante, evidenciando ligações com Wall Street e o Vale do Silício. A nomeação enfrenta desafios no Senado, com senadores expressando preocupações e possíveis bloqueios. A riqueza de Warsh contrasta com a do atual presidente do Fed, Jerome Powell, gerando debates sobre política monetária e conflitos de interesse.

Kevin Warsh , o candidato escolhido por Donald Trump para presidir o Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, revelou possuir um patrimônio líquido superior a 190 milhões de dólares, de acordo com o registro apresentado ao Gabinete de Ética Governamental do Senado , órgão que deve aprovar sua nomeação. A fortuna de Warsh, casado com Jane Lauder, herdeira do império de beleza Estée Lauder , supera em muito a do restante dos presidentes do Fed durante pelo menos o último meio século.

Se Warsh conseguir passar pelo filtro do Senado para sua nomeação como presidente do banco central americano, o que não será fácil, ele tomará decisões de política monetária que poderiam influenciar seus investimentos. Embora tenha adiantado que desinvestirá em muitos dos ativos para evitar conflitos de interesse, suas declarações financeiras revelam que Warsh e sua esposa possuem ativos no valor aproximado de 192 milhões de dólares. Não é possível avaliar todos os ativos do ex-banqueiro central entre 2006 e 2011, mas apenas aqueles em seu nome superam 135 milhões de dólares e poderiam chegar perto de 200 milhões.

Nos registros apresentados no Capitólio, estão listados cerca de 1.800 ativos, embora a maioria não possa ser identificada porque está sujeita a regras de confidencialidade. Portanto, não é fácil calcular a riqueza real do aparentemente próximo presidente do Fed. O que está claro é que ele tem participações na SpaceX, empresa de Elon Musk, e na Polymarket, plataforma de previsão de mercados. Ele também confessa investimentos em dois fundos avaliados em mais de 50 milhões de dólares, sem especificar a quantia exata. Warsh garante que renunciará aos conselhos da empresa de transporte UPS e da Coupang, um gigante coreano de comércio eletrônico. Além disso, ele deixará seus cargos em Stanford e outras organizações nas quais participa.

A declaração de patrimônio de Kevin Warsh evidencia os estreitos laços com Wall Street e com o Vale do Silício, algo que já se sabia. Com apenas 25 anos, ele foi contratado no departamento de fusões e aquisições do Morgan Stanley nos escritórios de Nova York, onde teceu relações com o mundo financeiro de Wall Street que foram fundamentais para sua carreira. Durante a crise financeira de 2008, ele aproveitou aqueles contatos para projetar os instrumentos de resgate que o Federal Reserve lançou à grande banca americana para evitar o colapso total. Embora muitos investidores tenham se arruinado com a crise da Lehman Brothers, alguns poucos ficaram enormemente ricos naquela época.

A declaração de Warsh é o passo prévio para sua confirmação no Senado, de quem realmente dependem as nomeações do Federal Reserve. Embora o presidente dos Estados Unidos proponha o nome, são os legisladores que devem aprová-lo. O presidente do comitê bancário do Senado, que é responsável por essas nomeações, Tim Scott, garantiu nesta terça-feira que na próxima semana será realizada uma audiência de confirmação, conforme adiantado em entrevista à Fox Business. A nomeação final não será fácil porque vários senadores, incluindo alguns republicanos, alertaram que bloquearão a nomeação de Warsh enquanto a investigação criminal do Ministério Público dos Estados Unidos sobre Jerome Powell por causa dos custos excessivos da reforma da sede do Fed estiver aberta. Este processo é considerado uma manobra de pressão da administração Trump para que Powell apresente sua demissão ou, pelo menos, acelere a redução das taxas de juros que tanto o presidente republicano deseja. De qualquer forma, os legisladores não têm muito tempo, pois o mandato de Powell termina em 15 de maio, embora ele já tenha avisado que continuará até que seu sucessor seja nomeado.

O patrimônio familiar é incalculável. Warsh se casou com Lauder em 2002. Ela é membro do conselho de administração da Estée Lauder, a gigante de cosméticos e beleza fundada por sua avó. O grupo tem um valor de mercado de 27 bilhões de dólares e a herdeira de Josephine Esther Mentzer, que criou o grupo em meados do século passado, tem uma participação de cerca de 1,9 bilhão de dólares, de acordo com os registros da empresa. Os documentos apresentados por Warsh ao Senado como um passo prévio ao seu exame pelos legisladores revelam que ele é muito mais rico que o atual governador do Federal Reserve, Jerome Powell. Este, por sua vez, também teve uma vida financeiramente bem-sucedida. O banqueiro nova-iorquino declarou um patrimônio líquido entre 19 e 75 milhões de dólares, segundo a rede CNBC.

Mas não é apenas o patrimônio. Warsh também declarou rendimentos de cerca de 10 milhões de dólares por seus trabalhos de consultoria ao investidor Stanley Druckenmiller. No ano passado, ele recebeu outros três milhões de dólares por suas colaborações com outras empresas de Wall Street e suas contribuições para a Universidade de Stanford, onde é pesquisador na conservadora Instituição Hoover.





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