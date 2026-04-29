Indicado ao STF defende prazos para investigações e evita posições sobre casos concretos

Jorge Messias, durante sabatina no Senado, afirmou que investigações como o inquérito das fake news devem ter prazos razoáveis e ressaltou a importância da separação de poderes. Sua indicação enfrenta incertezas no Senado.

Jorge Messias , indicado para o Supremo Tribunal Federal ( STF ), expressou sua opinião sobre a duração de investigações, como o inquérito das fake news, durante sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado .

Messias defendeu que tais investigações não devem ser perpétuas, enfatizando a necessidade de prazos razoáveis para a conclusão das apurações. Ele ressaltou princípios fundamentais como a duração razoável do processo e a separação de poderes, evitando, contudo, comentar sobre casos específicos que possam ser submetidos ao seu julgamento futuro. A indicação de Messias ao STF enfrenta um cenário de incertezas no Senado, com a votação no plenário pendente e um placar considerado apertado.

Durante a sabatina, o advogado-geral da União afirmou que ninguém deve ser investigado indefinidamente, defendendo que todo inquérito penal deve ter um começo, meio e fim, com um prazo razoável estabelecido. Ele enfatizou que o processo penal não deve ser visto como um ato de vingança, mas sim como uma busca por justiça.

Messias destacou que sua atuação no STF será pautada por princípios como o juiz natural, a proporcionalidade e a duração razoável do processo, garantindo o respeito às liberdades individuais e a legitimidade das decisões judiciais. Ele ressaltou a importância de assegurar as liberdades e cumprir fielmente a Constituição Federal, evitando o que ele chamou de 'inquérito eterno' e arbítrio, elementos que a democracia busca coibir.

A declaração de Messias ocorre em um momento de tensão entre o Supremo e setores do Congresso, especialmente em relação ao inquérito das fake news, que tem sido alvo de críticas por parte de parlamentares da oposição. Ao longo da sabatina, Messias adotou uma estratégia de sinalização por princípios, evitando antecipar posições sobre temas sensíveis como a legalização do aborto e a descriminalização das drogas, que ele considera serem de competência do Legislativo.

A aprovação de sua indicação no Senado é vista como um teste da relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso, com o resultado da votação secreta no plenário sendo acompanhado de perto. A incerteza em torno do apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, contribui para a indefinição do cenário político





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