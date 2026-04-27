Indicação de Messias ao STF: Articulações e Expectativas no Senado

Líder do governo no Senado defende recebimento do AGU por Alcolumbre, mesmo sem apoio garantido, enquanto senadores aliados veem a atitude como improvável. Sabatina está agendada para quarta-feira (29).

A indicação de Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ) segue sendo o centro das atenções no cenário político brasileiro, com intensas articulações nos bastidores do Senado Federal.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, expressou a opinião de que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, deveria receber o Advogado-Geral da União (AGU) mesmo que não pretenda apoiá-lo, uma atitude considerada padrão no processo de sabatina para cargos de tamanha relevância. No entanto, senadores próximos a Alcolumbre indicam que essa recepção é improvável de ocorrer antes da sabatina agendada para a próxima quarta-feira (29), o que representa um desvio do protocolo usual.

A ausência de um encontro prévio com o presidente do Senado é vista como um sinal de resistência à indicação, especialmente considerando a postura de Alcolumbre em relação ao nome de Messias. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado é um momento crucial para o futuro do indicado, onde ele será questionado sobre seus posicionamentos jurídicos e sua visão sobre temas relevantes para o país.

A aprovação na CCJ é um passo fundamental para que o nome de Messias seja submetido ao plenário do Senado, onde a votação final determinará sua ascensão ao STF. Wagner, em suas declarações, buscou minimizar a possibilidade de um posicionamento contrário de Alcolumbre, afirmando que o presidente do Senado não estaria ativamente solicitando votos a favor ou contra a indicação.

Segundo o líder do governo, a postura de Alcolumbre seria de neutralidade, permitindo que a sabatina ocorra de forma independente e que os senadores decidam com base em suas próprias convicções. Wagner ressaltou o perfil conciliador de Messias, destacando sua experiência em diferentes governos, incluindo o de Dilma Rousseff, e sua trajetória como servidor público concursado.

Ele acredita que essa característica pode facilitar a obtenção de apoio entre os senadores, especialmente em um momento de crise de confiança em relação ao STF e às vésperas de um pleito eleitoral. A capacidade de Messias de 'abaixar a temperatura' e promover o diálogo seria um trunfo importante para sua aprovação no Senado. O líder do governo também mencionou uma conversa recente com o presidente da República, no Palácio do Alvorada, onde discutiram a situação de Messias no Senado.

Wagner relatou que o presidente estava interessado em saber como estavam as articulações e que ele compartilhou sua opinião sobre o assunto. A votação no Senado é considerada imprevisível, com estimativas variando entre 44 e 50 votos favoráveis. Além da questão da sabatina de Messias, outras notícias relevantes movimentaram o cenário econômico e político do país.

A Portaria que estabelece critérios para o cadastramento de agentes interessados em leilões de energia, o cálculo das capacidades disponíveis nos pontos de conexão e as regras de classificação em casos de processos competitivos, visa otimizar a distribuição de energia e garantir a segurança jurídica para os investidores. A expectativa é que a indicação de um novo membro para o Federal Reserve (Fed) por Trump possa influenciar a próxima reunião do banco central americano, em junho.

No âmbito da dívida pública, a tendência de queda no colchão de liquidez é atribuída ao elevado volume de vencimentos, mas as emissões de títulos em abril já superaram a dívida com vencimento previsto para setembro, alterando esse movimento. Na esfera política, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, criticou os dois principais candidatos à presidência, Lula e Bolsonaro, afirmando que o jogo eleitoral ainda 'nem começou' e elogiando o pré-candidato do partido, Ronaldo Caiado.

Por fim, a Johnson & Johnson aposta na inteligência artificial (IA) para reduzir pela metade o tempo de desenvolvimento de novos medicamentos, em um momento em que a empresa enfrenta o vencimento de patentes de seus produtos mais vendidos





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