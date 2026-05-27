Independiente del Valle e Rosario Central empatam sem gols em jogo de domínio equatoriano

A partida válida pela Copa Libertadores entre Independiente del Valle e Rosario Central terminou sem gols, com a equipe equatoriana dominando as ações e criando inúmeras chances, mas falhando na finalização. O Rosario Central se segurou na defesa e garantiu um ponto importante fora de casa.

O jogo entre Rosario Central e Independiente del Valle, válido pela Copa Libertadores , foi intenso e cheio de oportunidades para ambos os lados, mas a partida terminou sem gols.

A equipe equatoriana dominou consideravelmente a posse de bola e criou inúmeras chances claras de gol, especialmente em jogadas iniciadas pelos meias Arón Rodríguez e Júnior Sornoza, que foram os principais arquitetos das investidas ofensivas. No entanto, o goleiro do Rosario Central e a defesa, comandada por Facundo Mallo, ignoraram o domínio adversário e conseguiram segurar o resultado, garantindo um ponto valioso fora de casa.

A falta de eficácia nas finalizações dos atacantes do Independiente del Valle, como Carlos González, Emerson Pata e Justin Lerma, foi um fator crucial para o resultado, já que desperdiçaram oportunidades em situações claras, algumas delas na pequena área ou em chutes de fora que pararam nas mãos do arqueiro ou nos pés dos defensores. O técnico da equipe equatoriana certamente terá muito a trabalhar na finalização durante a semana, enquanto o Rosario Central saiu satisfeito com a estratégia defensiva que anulou o poderoso ataque rival.

A partida, que aconteceu no estádio do Independiente del Valle, mostrou a força do time da casa no toque de bola e na marcação pressão alta, mas também evidenciou uma fragilidade na hora de converter as chances em gol, um aspecto que pode custar caro em fases decisivas da competição. Por outro lado, o Rosario Central demonstrou resiliência e organização tática, criando algumas oportunidades em contra-ataques rápidos, principalmente com Enzo Copetti e Jaminton Campaz, que também ameaçaram o gol adversário, mas sem maior sucesso.

Ao final, o empate sem gols reflete um jogo de domínio territorial amplo do Independiente del Valle, mas com uma eficácia ofensiva quase nula, contra uma defesa sólida do Rosario Central que soube se segurar sob pressão. Este resultado mantém ambas as equipes na disputa pela classificação no grupo, mas coloca o Independiente del Valle sob a pressão de vencer o próximo jogo para evitar complicações





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