Independente Medellín Recebe Punições e Condenações por Incidentes no Jogo com Fortaleza

A Conmebol aplicou multas e sanções financeiras ao Independiente Medellín por incidentes ocorridos durante o jogo com o Fortaleza. A equipe colombiana foi considerada responsável pelo cancelamento da partida e recebeu punições em relação à presença de torcedores visitantes e ao número de jogos como mandante com portões fechados.

A situação reacendeu dúvidas sobre como funciona esse tipo de punição no torneio continental e trouxe à tona o caso recente envolvendo o Fortaleza , que também foi beneficiado pela regra.

A W.O (Withdrawal of Team) é aplicada quando uma equipe não reúne condições de disputar uma partida por motivos previstos no regulamento da competição. Na Libertadores, a Conmebol determina derrota automática ao clube responsável pelo impedimento do jogo, geralmente com placar administrativo. No caso de Fortaleza, que também foi beneficiado por uma decisão administrativa da Conmebol em circunstâncias semelhantes, o precedente ajuda a explicar por que a entidade adotou a mesma linha no novo caso.

O Rubro-Negro chega aos 13 pontos no Grupo A da Libertadores e garante a primeira colocação com uma rodada de antecedência. O jogo final será na próxima terça-feira (26), contra o Cusco, no Maracanã





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