Indústria de bebidas alcoólicas aposta na Copa do Mundo 2026 para reverter queda no consumo

Com a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, grandes empresas de cerveja e destilados investem pesado em marketing e direitos de venda para impulsionar vendas em um mercado em desaceleração.

Um grande evento esportivo global deveria ser uma celebração para a indústria do álcool, com pessoas lotando bares ou organizando festas para assistir aos jogos em casa.

Anheuser-Busch InBev, Molson Coors e a gigante de destilados Diageo estão todas investindo grandes quantias no espetáculo do futebol. A América do Norte, onde a Copa do Mundo de 2026 será sediada, está se tornado um foco importante, mas também apresenta desafios únicos. Segundo Bourcard Nesin, analista de bebidas do Rabobank, o mercado norte-americano está sofrendo mais do que em praticamente qualquer outra parte do mundo. Ele observa quedas dramáticas no consumo que não estão ocorrendo em outros lugares.

A Copa do Mundo representa uma oportunidade significativa para as empresas de bebidas, especialmente em um momento em que precisam de um impulso nos mercados em maiores dificuldades. A Anheuser-Busch, patrocinadora oficial de cerveja do evento por mais de 40 anos, mantém seu compromisso, mas ajusta sua estratégia para priorizar suas próprias marcas. A empresa obteve direitos exclusivos para servir suas cervejas nos estádios e festivais de torcedores, e pela primeira vez bebidas destiladas também serão vendidas no torneio.

A Diageo está concentrando seus esforços de marketing nos Estados Unidos em marcas como Buchanan's Scotch Whisky, Don Julio 1942 e tequila Casamigos, enxergando uma enorme oportunidade para liderar na categoria de destilados e engajar parceiros varejistas que antes não tinham acesso ao evento. Além disso, eventos esportivos geram uma sensação de comunidade que ajuda significativamente no recrutamento de novos clientes.

Dave Lewis, CEO da Anheuser-Busch, afirmou que a América do Norte continua sendo o maior desafio para a empresa, mas a Copa do Mundo será uma espécie de viagem de descoberta para observar como os consumidores respondem ao megaacordo. O setor de bebidas alcoólicas enfrenta pressão há anos, com volumes caindo 6% em 2025, de acordo com o IWSR. Os consumidores estão reduzindo gastos discricionários e migrando para destilados ou opções pré-prontas.

Porém, como os esportes são mais associados à cerveja, a Copa do Mundo deve impulsionar mais os negócios cervejeiros do que os de licores. A Heineken, embora não seja patrocinadora oficial, está aumentando seus gastos com marketing em bares em quase 200%, fornecendo materiais promocionais e embalagens de edição limitada com tema de futebol.

A Molson Coors está elevando seus investimentos em anúncios focados em futebol em 60%, incluindo um comercial que reproduz o grito de gol do narrador Andrés Cantor, e também promove sua nova cerveja sem álcool Coors 0.0%. Historicamente, os anos de Copa do Mundo impulsionaram o volume global de cerveja vendida em cerca de 0,25%, com vendas nos meses do torneio saltando até dez vezes.

No entanto, analistas alertam que o evento gerará apenas um aumento transitório na demanda, com pouco impacto nas tendências de longo prazo que afetam a indústria. Kevin Grundy, da BNP Paribas, ressalta que a Copa do Mundo não reverterá completamente a desaceleração mais ampla do setor





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo 2026 Indústria De Bebidas Anheuser-Busch Diageo Heineken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seleção iraniana enfrenta desafios complexos na Copa do Mundo de 2026A seleção iraniana de futebol enfrenta desafios complexos na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos. Após os ataques das Forças de Defesa israelenses ao sul de Beirute, no Líbano, a seleção iraniana deve jogar em um país anfitrião que é hostil a seu governo. Os vistos para os jogadores só foram aprovados na sexta-feira (5/6), e vários membros da comissão técnica, incluindo o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, tiveram seus vistos negados. A seleção iraniana foi notificada de que deve entrar e sair do território americano no mesmo dia de suas partidas. A equipe transferiu seu centro de treinamento para Tijuana, no México, em meio à guerra e após a Fifa aprovar a mudança. Os três jogos da fase de grupos do Irã serão disputados nos Estados Unidos. As relações entre Irã e EUA têm sido hostis por mais de quatro décadas, e o futebol tem sido uma das poucas oportunidades para um contato direto entre os dois países. O encontro mais famoso ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando o Irã derrotou os Estados Unidos por 2 a 1 em uma partida carregada de enorme simbolismo político. A seleção nacional de futebol do Irã enfrenta desafios complexos não apenas fora de suas fronteiras, mas também dentro de seu próprio país. A equipe se viu no centro de um debate político durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com alguns iranianos esperando que os jogadores demonstrassem solidariedade aos manifestantes e outros insistindo que o futebol deveria permanecer separado da política. A Copa do Mundo de 2026 acontece apenas seis meses após uma grande repressão a protestos anti-regime no Irã, durante a qual alguns torcedores continuam a ver a equipe como um símbolo de orgulho nacional, independentemente da política. Outros têm se tornado cada vez mais críticos, argumentando que a equipe está muito associada às instituições estatais e não deve ser vista separadamente do contexto político do país.

Read more »

Quem será o artilheiro da Copa do Mundo 2026?Os artilheiros variaram entre nomes consagrados e zebras. Listamos os nomes das casas de apostas que têm mais chances de se tornarem goleadores da Copa do Mundo de 2026: Yamal, Mbappé, Kane, Haaland, Vini Jr., Messi e Cristiano Ronaldo.

Read more »

Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na Copa do Mundo de 2026A Seleção Brasileira, sob comando de Carlo Ancelotti, inicia sua participação na Copa do Mundo de 2026 no próximo sábado contra o Marrocos, atual campeão continental. O time segue em preparação final para o torneio, onde também enfrentará Haiti e Escócia no Grupo C. Detalhes sobre os adversários, incluindo mudanças no Marrocos com novo técnico e a primeira participação do Haiti em mais de 50 anos e da Escócia desde 1998.

Read more »

Os jogadores brasileiros mais bem pagos da Copa do Mundo de 2026Craques da Seleção acumulam pagamentos milionários; saiba valores

Read more »