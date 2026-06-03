Indústria brasileira cresce 2,7% em abril com alta em setores de energia e veículos, mas difusão diminui

A produção industrial do Brasil avançou 2,7% em abril de 2026 frente a abril de 2025, quinto mês seguido de alta, puxada por coque, petróleo e veículos. Apesar do resultado, o índice de difusão caiu, indicando que menos ramosExpandiram. Setores como máquinas, químicos e vestuário sofreram quedas significativas. Paralelamente, o PMI de serviços desacelerou e o preço do petróleo subiu com tensões geopolíticas.

A produção industrial brasileira registrou avanço de 2,7% em abril de 2026 na comparação com abril de 2025, marcando o quinto mês consecutivo de crescimento.

O resultado foi impulsionado principalmente pelas atividades de coque, produtos de petróleo e biocombustíveis, que registraram alta de 9,3% no período. Outras contribuições positivas relevantes vieram de produtos de borracha e materiais plásticos (3,8%), veículos automotores, reboques e carrocerias (1,4%), produtos de madeira (8,5%), produtos têxteis (4,1%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (2,2%). A expansão ocorreu em oito dos 25 ramos investigados, sem influência do efeito calendário, conforme destacou André Macedo, gerente da pesquisa.

Na direção oposta, dezessete atividades registraram perdas, com destaque negativo para produtos químicos (-4,5%), máquinas e equipamentos (-7,0%), produtos de metal (-4,5%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-6,5%), outros equipamentos de transporte (-7,9%), celulose, papel e produtos de papel (-2,7%), metalurgia (-1,7%) e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-5,4%). O índice de difusão, que mede a proporção de produtos com aumento na produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, caiu de 56,5% em março para 46,4% em abril, indicando uma menor amplitude do crescimento.

Em paralelo, o PMI de serviços do Brasil recuou a 50,4 pontos em maio, segundo a S&P Global, mantendo-se acima da linha dos 50 que separa expansão de contração, mas mostrando desaceleração no setor. No cenário externo, os preços do petróleo subiram após novos ataques entre EUA e Irã e diante das incertezas sobre um acordo comercial, o que pode influenciar os custos da indústria nacional





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