Incêndio em totens gera protesto e bloqueio de flexboats na Vila do Abraão

Totens da Taxa de Turismo Sustentável são incendiados em Angra dos Reis; manifestantes bloqueiam flexboats e exigem fim da cobrança, enquanto autoridades mantêm a taxa e investigam o crime.
Na madrugada de segunda‑feira, totens instalados na Vila do Abraão, ponto de embarque da Ilha Grande, foram incendiados, gerando forte comoção entre moradores e turistas.
Dois indivíduos, vestindo capuz e armados com um galão de combustível, romperam o vidro da estação onde funcionariam os equipamentos de pagamento da Taxa de Turismo Sustentável (TTS) e lançaram fogo sobre os totens e as catracas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h25 e, apesar da rapidez na contenção das chamas, o dano foi total.
Não houve feridos, mas a ação foi imediatamente classificada como crime de incêndio e passou a ser investigada pela Polícia Civil, que já requisitou imagens de câmeras de segurança e realizou perícia no local. A Prefeitura de Angra dos Reis manteve a cobrança da taxa, afirmando que a destruição de bens públicos prejudica toda a coletividade e ressaltando a importância do programa Viva Angla, que visa equilibrar sustentabilidade ambiental e geração de receita para investimentos na região.
O incidente desencadeou uma manifestação organizada tanto na terra quanto no mar. No cais da Vila do Abraão, centenas de pessoas se reuniram para protestar contra a cobrança da TTS, enquanto embarcações privadas bloqueavam a passagem dos flexboats - barcos que realizam o trajeto mais rápido entre Angra e a Ilha Grande.
Guias turísticos, como Daniele Lopes, relataram uma queda acentuada no número de visitantes desde o anúncio da taxa no ano passado, citando cancelamentos que chegaram a ultrapassar 60 % em determinados períodos. Segundo a operadora dos flexboats, o serviço de transporte marítimo continuou operando normalmente, mas os manifestantes impediram o embarque de passageiros que chegavam via barca, buscando forçar a revogação da cobrança.
A prefeitura, por sua vez, defende que a Taxa de Turismo Sustentável é um mecanismo fundamental para garantir a conservação dos recursos naturais e a qualidade da infraestrutura turística. O programa Viva Angra, criado para financiar projetos de saneamento, preservação de áreas verdes e melhoria de serviços públicos, seria vital para o desenvolvimento sustentável da Costa Verde.
Entretanto, a oposição argumenta que a taxa representa um ônus adicional para os visitantes, especialmente em tempos de crise econômica, e que a falta de transparência na aplicação dos recursos gera desconfiança. Enquanto as investigações prosseguem, a comunidade local permanece dividida entre a necessidade de proteger o meio ambiente e a preocupação com a competitividade do destino turístico. O desfecho do caso poderá influenciar futuras políticas de arrecadação em cidades litorâneas do Brasil
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