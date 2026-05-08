Incêndio em mochila causa pânico em jogo do Flamengo e deve resultar em punições para o Independiente Medellín

Confusão durante partida entre Independiente Medellín e Flamengo leva ao cancelamento do jogo e pode gerar sanções para o clube colombiano, conforme regulamento da Conmebol.

Um incidente grave marcou o confronto entre Independiente Medellín e Flamengo na noite desta quinta-feira (7), quando um incêndio em uma mochila provocou pânico no estádio.

O jogo foi cancelado após a confusão, e os jogadores do Flamengo se refugiaram nos vestiários, onde registraram um momento de união para tranquilizar os fãs. O meia Jorginho publicou inicialmente uma foto do grupo, mas logo o atacante Luiz Araújo republicou a imagem com uma edição polêmica, mostrando os atletas vestidos como soldados de guerra, o que viralizou nas redes sociais. A situação deve resultar em punições para o Independiente Medellín, conforme o regulamento da Conmebol.

O Órgão Disciplinar da entidade irá analisar o caso e, se a equipe colombiana for considerada culpada, poderá sofrer sanções, incluindo a possível vitória do Flamengo por W.O. Segundo o Manual de Clubes da Conmebol, a segurança do jogo é responsabilidade do clube local, e qualquer descumprimento das normas pode levar a multas ou outras penalidades.

O artigo 12 do Código Disciplinar da Conmebol prevê sanções para comportamentos inadequados da torcida, como o uso de fogos de artifício, mensagens ofensivas, perturbação da delegação adversária ou entrada no estádio com itens proibidos. A Conmebol reforça a importância de um ambiente seguro e disciplinado nos eventos esportivos, garantindo a integridade das competições





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